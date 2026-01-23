Μυστήριο επικρατεί γύρω από τον τραυματισμό 31χρονου που εντοπίστηκε μαχαιρωμένος σήμερα το απόγευμα στην Λάρνακα, θέτοντας σε κινητοποίηση τις Αρχές.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, σήμερα στις 17:05 περίπολο του ΤΑΕ, μετά από κλήση, εντόπισε έξω από κατάστημα στην Λάρνακα Κύπριο 31 ετών να δέχεται βοήθεια από πολίτες, αφού έφερε τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Μετά την πάροδο μερικών λεπτών, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

Προηγουμένως, το θύμα ισχυρίστηκε πως ενώ βρισκόταν στο σημείο που εντοπίστηκε, αποβιβάστηκε από όχημα συγκεκριμένου χρώματος ένα πρόσωπο και τον μαχαίρωσε αναίτια.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

Εντοπίστηκαν, ωστόσο, ματωμένα κλειδιά διαμερίσματος, τα οποία φαίνεται να έπεσαν από τα ενδύματά του.

Σε παρακείμενη πολυκατοικία και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο εντοπίστηκαν μικρές κηλίδες αίματος. Βάσει των κλειδιών και του αριθμού που αναγραφόταν σε αυτά, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας. Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, σύριγγες, ζυγαριά ακριβείας και χρήματα, τα οποία παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ. Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το θύμα θεάθηκε τραυματισμένο στις 17:00 σε παρακείμενο χωράφι, προτού μεταβεί στο σημείο στο οποίο ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση. Ωστόσο, ούτε στο εν λόγω σημείο βρέθηκαν ίχνη αίματος. Η Αστυνομία, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η σκηνή της διάπραξης της εγκληματικής ενέργειας να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το διαμέρισμα ενοικιάστηκε προ δύο ημερών από το θύμα διαδικτυακά από την πλατφόρμα Airbnb.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη και οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς το θύμα εξήλθε του χειρουργείου και φέρει σοβαρά τραύματα.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.