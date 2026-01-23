Σε συναγερμό τέθηκε για άλλη μια φορά η Αστυνομία στη Λάρνακα, όταν στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο, πιθανόν από μαχαίρι.

Πρόκειται για Ελληνοκύπριο ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε πεζοδρόμιο, έξω από κατάστημα, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και υποβάλλεται σε εξετάσεις, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκε σε άλλο χώρο από αυτόν που εντοπίστηκε, με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.