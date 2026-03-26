Η επιδημιολογική εικόνα του αφθώδους πυρετού παρουσίασε νέα επιδείνωση στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρίας Γεωργιάδου, επιβεβαιώθηκαν τρία νέα κρούσματα στην ήδη μολυσμένη περιοχή Δρομολαξιάς – Μενεού. Η διασπορά του ιού στις συγκεκριμένες κοινότητες προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς φαίνεται πως ο περιορισμός της νόσου καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος παρά τα αυστηρά μέτρα.

Τα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν σε δύο νέες φάρμες αιγοπροβάτων και μία μονάδα εκτροφής αγελάδων.«Η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς. Η εμφάνιση νέων κρουσμάτων σε μια περιοχή που βρίσκεται ήδη υπό αυστηρή επιτήρηση καταδεικνύει την επιθετικότητα του ιού», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από πλευράς της κ. Γεωργιάδου.

Με τα σημερινά αποτελέσματα, ο χάρτης της νόσου διαμορφώνεται σε συνολικά 49 μολυσμένες εκμεταλλεύσεις σε Λευκωσία και Λάρνακα. Την ίδια περίοδο έχουν θανατωθεί περίπου 28.000 αιγοπρόβατα και 2.000 αγελάδες.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επαναλαμβάνουν την έκκληση προς τους κτηνοτρόφους για πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, την αποφυγή μετακινήσεων ζώων χωρίς άδεια και την άμεση αναφορά οποιουδήποτε ύποπτου συμπτώματος.