Ανταποκρίθηκαν οι τράπεζες στο κάλεσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για στήριξη των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν πληγεί από την κρίση του αφθώδους πυρετού. Τον χορό άνοιξε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία προχώρησε σε αναστολή δόσεων και σε στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πριν από μερικές ημέρες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προώθησε επιστολή στον Σύνδεσμο Τραπεζών, καλώντας τον να στηρίξει τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί. Όπως πληροφορούμαστε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει στην επιστολή πως η κρίση του αφθώδους πυρετού επηρεάζει άμεσα τον κτηνοτροφικό τομέα και δημιουργεί αυξημένες πιέσεις στη δυνατότητα εξυπηρέτησης δανείων από πληγείσες μονάδες. Παράλληλα, σημειώνει πως το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πακέτο μέτρων στήριξης, με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητας των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων και την ταχεία επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής. Σύμφωνα με την επιστολή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, η εξαγγελθείσα στήριξη δημιουργεί συγκεκριμένες και μετρήσιμες παραμέτρους ενίσχυσης ρευστότητας και εισοδηματικής προοπτικής, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα στην τεκμηρίωση βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε τη συνεργασία των μελών του Συνδέσμου Τραπεζών για την παροχή αναδιαρθρώσεων, όταν υποβληθούν σχετικά αιτήματα και όπου αυτό δικαιολογείται βάσει των δεδομένων κάθε περίπτωσης. Υποδεικνύει, επίσης, πως η έγκαιρη αξιοποίηση της παρούσας κυβερνητικής παρέμβασης παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν προληπτικά ένα προβλέψιμο πρόβλημα εξυπηρέτησης, εντός του ισχύοντος εποπτικού πλαισίου, συμβάλλοντας τόσο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και στην κοινωνική συνοχή.

Χθες, η Τράπεζα Κύπρου, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε πως, ανταποκρινόμενη στις έκτακτες ανάγκες των πελατών της και παραμένοντας προσηλωμένη στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας της κυπριακής οικονομίας, ανακοινώνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που έχουν επηρεαστεί άμεσα. Στόχος των μέτρων, σημειώνει, είναι η διευκόλυνση των πελατών της και η παροχή της απαραίτητης οικονομικής ρευστότητας προς αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής δόσεων (κεφαλαίου και τόκων) για περίοδο έως και 12 μήνες. Δικαιούχοι είναι πελάτες της τράπεζας που επηρεάστηκαν άμεσα και εμπίπτουν στα κρατικά μέτρα στήριξης. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Παράλληλα, σημειώνει πως, στοχεύοντας στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι πληγείσες επιχειρήσεις, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις παροχής ρευστότητας. Οι διευκολύνσεις στοχεύουν στην κάλυψη άμεσων αναγκών και στην υποβοήθηση της επιχειρηματικής συνέχειας. Για την άμεση αξιοποίηση των πιο πάνω μέτρων ή για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης της Τράπεζας:

◗ Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25-156000 (Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 18:00)

◗ Ηλεκτρονική διεύθυνση: here2help@bankofcyprus.com

Στο μεταξύ, πριν από μερικές ημέρες, η Eurobank, με ανακοίνωσή της, ανέφερε πως έχει ήδη ενεργοποιήσει στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας με τους επηρεαζόμενους πελάτες της, προκειμένου να καταγραφούν με ακρίβεια οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξεταστούν οι καταλληλότερες μορφές στήριξης. Παράλληλα, τονίζει πως οι λειτουργοί της Τράπεζας βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με επιχειρήσεις του κλάδου, αξιολογώντας τις άμεσες και μελλοντικές τους ανάγκες, με στόχο να διαμορφωθούν πρακτικές, ευέλικτες και βιώσιμες λύσεις που θα ενισχύσουν τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και τους εργαζομένους στον τομέα.