Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στη Λευκωσία το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή του Στροβόλου.

Μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της πρωτεύουσας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Από την πυρκαγιά το αρθρωτό όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ λόγω της θερμότητας προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές και στη ρυμουλκούμενη καρότσα.

Για την κατάσβεση έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να οφείλεται σε ηλεκτρομηχανικό πρόβλημα, καθώς εκδηλώθηκε τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να εκκινήσει το όχημα.