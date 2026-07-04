Η μνήμη του τότε Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των τεσσάρων ακόμη αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης, παραμένει ζωντανή 24 χρόνια μετά. Μιλώντας στο εθνικό μνημόσυνο που τελέστηκε το πρωί στα Κούκλια, προισταμένου του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας τόνισε ότι η μνήμη τους δεν επιτρέπει υπερβολές, αλλά απαιτεί σεβασμό και επίγνωση της πραγματικής προσφοράς τους.

Ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε τον Αντιστράτηγο Ευάγγελο Φλωράκη υπόδειγμα στρατιωτικής ηγεσίας, με ήθος, αποφασιστικότητα και βαθιά συναίσθηση της αποστολής του. Παράλληλα, εξήρε την επαγγελματική επάρκεια και προσφορά του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας Αντιπτέραρχου Στυλιανού Δεμένεγα, του κυβερνήτη του ελικοπτέρου Επισμηναγού Πάρη Αθανασιάδη, του υπασπιστή του Αρχηγού, Πλωτάρχη Νικόλα Γεωργίου και του συγκυβερνήτη Σμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή.

Ο αδόκητος χαμός τους στέρησε από την Εθνική Φρουρά πέντε ικανά στελέχη και άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στις οικογένειες, στους συναδέλφους και στους φίλους τους, ανέφερε, αλλά στη συλλογική συνείδηση έχουν πλέον καταλάβει θέση δίπλα στους εθνικούς ήρωες.

Οι πέντε αετοί που δεσπόζουν στο μνημείο των πεσόντων, στο σημείο πτώσης του ελικοπτέρου, κατέληξε ο Υπουργός Άμυνας, συμβολίζουν τη διαρκή παρουσία τους στους ουρανούς της πατρίδας και υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζονται στην προσφορά, την ετοιμότητα και τη θυσία.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν ο Αρχηγός Φλωράκης και τα τέσσερα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, είχε απογειωθεί από τη Λακατάμια με προορισμό την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, προκειμένου η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς να παρακολουθήσει νυκτερινή άσκηση. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ελικόπτερο παρουσίασε βλάβη, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην άτρακτο και συνετρίβη στην περιοχή των Κουκλιών, παρασύροντας στον θάνατο και τους πέντε επιβαίνοντες.