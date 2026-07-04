Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές στους τηλεοπτικούς μας δέκτες έφεραν αρκετή αναστάτωση, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγίες των ειδικών δεν έπιασαν. Πολλοί ήταν αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν ότι… δεν είχαν τηλεόραση παρά τις οδηγίες που ακολούθησαν.

Μετά από τόσες συζητήσεις και παράπονα, εκδόθηκε μια ανακοίνωση από αρμόδιο φορέα για να βοηθήσει και είδαμε να αναφέρει πως το DVB-T2 επιτρέπει: Καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια και πιο αποδοτική χρήση των συχνοτήτων.

Ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά βασική προϋπόθεση για να βλέπεις καλύτερη εικόνα είναι η τηλεόρασή σου να… έχει εικόνα!

ΛΙΑ