Η Τεχεράνη προειδοποιεί τώρα Γαλλία και Βρετανία για το Στενό του Ορμούζ.

Στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος του Αλί Χαμενεΐ, όπου ακούνται απειλές και κατάρες κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι προειδοποίησε ότι «το Στενό του Ορμούζ δεν αποτελεί θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις».

Η προειδοποίηση του Γκαριμπαμπάντι ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι ήταν έτοιμα να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό.

«Το Ιράν, ως υπεύθυνη δύναμη και εγγυητής της ασφάλειας του Στενού, προειδοποιεί με ευαισθησία για οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση σε αυτήν την πλωτή οδό, ότι δεν θα ανεχθεί κανέναν στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό υπό την εποπτεία του», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ασφάλεια εδώ ανήκει στα παράκτια έθνη και μόνο σε αυτά. Ας μην υπάρχει αμφιβολία: οι δημιουργοί της κρίσης θα λογοδοτήσουν για τις συνέπειες του τυχοδιωκτισμού τους. Όσοι υποδαυλίζουν τις φλόγες της κρίσης θα καταναλωθούν από τη φωτιά που θα ανάψουν. Αυτό δεν είναι υπόδειξη, είναι προειδοποίηση» διαμηνύει ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ειδικότερα, η προειδοποίηση έρχεται μετά από κοινή δήλωση της Παρασκευής, στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσαν την «προθυμία τους να διατηρήσουν στενή συνεργασία με τους εταίρους τους για την υπεράσπιση της παγκόσμιας ασφάλειας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του διεθνούς δικαίου».

skai.gr