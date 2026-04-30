ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Flea Theatreμ 8.30μ.μ. Ο πρωτότυπος θεατρικός μονόλογος «Ανακουτρεύκω» της Άντρεας Μαύρου επιστρέφει στη σκηνή, σε σκηνοθεσία της Άννας Γιαγκιώζη, προτείνοντας μια έντονη, ποιητική και πολιτική ματιά πάνω στη σύγχρονη ύπαρξη. Παραστάσεις: 4, 5, 11 & 12 Μαΐου. Πληροφορίες/ κρατήσεις: 99830202.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 6μ.μ. & 9μ.μ. Μια ιστορία κάθαρσης, αυτογνωσίας και συγχώρεσης είναι η «Φάλαινα» του Σάμιουελ Ντι Χάντερ, στην επιτυχημένη ελλαδική παραγωγή του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, η οποία περιοδεύει στην Κύπρο. Με τον ίδιο τον Δαδακαρίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του παχύσαρκου Τσάρλι. Εισιτήρια: Ticketmaster Διάρκεια: 95’. Κατάλληλη για παιδιά άνω των 14 ετών. Επόμενες: Παρασκευή 1η Μαΐου, 6μ.μ. & 9μ.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. 8.30μ.μ. Την παράσταση με τίτλο «Κύκλος Ψυχοθεραπείας», βασισμένη στο έργο του Ματίας Ντελ, ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα Garage, σε σκηνοθεσία Μάριου Ζησίμου. Τρία ζευγάρια με διαφορετικές προσωπικότητες καλούνται από την ψυχολόγο τους να συμμετάσχουν σε μια κοινή διαδικασία κατανόησης και επίλυσης των προβλημάτων τους. Παίζουν Γιάννος Ερωτοκρίτου, Μαρία Βάσου, Αντρέας Ζαρής, Έλσα Μαρούδα, Γιάννης Χριστόπουλος και Άντρη Μηνά. Διάρκεια: 90′ λεπτά. Κρατήσεις: 99156101 ticketbox.com.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600), 6μ.μ. Η Ραΐσσα Αγγελή παρουσιάζει το έργο της με τίτλο Harvest Times στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα».

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Ένα πρόγραμμα έντονων αντιθέσεων, από τo βάθος της Μπαρόκ μουσικής έως την εκρηκτική ζωντάνια του Ρομαντισμού, προτείνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στη σειρά συναυλιών υπό τη στιβαρή μπαγκέτα του καταξιωμένου Μαλτέζου μαέστρου Τσαρλς Ολιβιέρι- Μάνρο και με σολίστ τον ανερχόμενο Κύπριο πιανίστα Χρήστο Φούντο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Μπαχ, Ραχμάνινοφ και Σούμαν cyso.interticket.com 24665794

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ.Οι Chunky Funky & Soulful Groove Collective εμφανίζονται ζωντανά σε μια συναυλία που παρουσιάζει τη σύγχρονη τζαζ στην πιο άμεση και ζωντανή της εκδοχή. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Τζαζ, που αναδεικνύει τη μουσική jazz ως μια παγκόσμια γλώσσα ελευθερίας, διαλόγου και πολιτισμικής ανταλλαγής, η Λεμεσός φιλοξενεί το International Jazz Days Cyprus Festival 2026, αφιερωμένο στη σύγχρονη jazz, με κορύφωση μια δυναμική συναυλία στο Θέατρο Ριάλτο.

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Πλατεία Παλιού Λιμανιού. Η 6η Ημερίδα Χορού με τίτλο «Όταν τα παιδιά χορεύουν…ζωντανεύει η παράδοσή μας» πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού (29 Απριλίου) και της Ημέρας της Ευρώπης (9 Μαΐου), 9:00 – 12:00.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών παρουσιάζει Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). «Άνθρωπον ζητώ» του Χριστόφορου Τοφαλλή. Μέχρι 2/5

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Devil Wears Prada 2 (σκηνοθεσία David Frankel με τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt), Dolly (σκηνοθεσία Rod Blackhurst, με τους Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli), Curly Burly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jan Rahbek με τους Rasmus Botoft, Ellen Hillingso, Hadi Ka-Koush) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.