ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Ένα πρόγραμμα έντονων αντιθέσεων, από τo βάθος της Μπαρόκ μουσικής έως την εκρηκτική ζωντάνια του Ρομαντισμού, προτείνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στη σειρά συναυλιών υπό τη στιβαρή μπαγκέτα του καταξιωμένου Μαλτέζου μαέστρου Τσαρλς Ολιβιέρι- Μάνρο και με σολίστ τον ανερχόμενο Κύπριο πιανίστα Χρήστο Φούντο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Μπαχ, Ραχμάνινοφ και Σούμαν cyso.interticket.com 22410181 Επόμενη: 30/4 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ.

Λεμεσός, «Στο Δρόμο», από τις 4μ.μ. (εκπαιδευτικές δράσεις) και 8.30μ.μ. (jam session). Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Τζαζ, που αναδεικνύει τη μουσική jazz ως μια παγκόσμια γλώσσα ελευθερίας, διαλόγου και πολιτισμικής ανταλλαγής, η Λεμεσός φιλοξενεί το International Jazz Days Cyprus Festival 2026, ένα διήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη jazz, με κορύφωση μια δυναμική συναυλία στο Θέατρο Ριάλτο. Συναυλία: Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Πέμπτη 30 Απριλίου, 8.30μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λεμεσός, Rouan Gallery (25350845). Εγκαίνια 8μ.μ. Μια νέα ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών παρουσιάζει η Rouan Gallery, διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στο τοπίο, την ανθρώπινη μορφή και την αφαίρεση. Συμμετέχουν οι Πανίκος Τσαγγαράς, Νίκος Κοκκίνης, Σπύρος Δημητριάδης, Θέμης Θεμιστοκλέους, Ολίβια Βασιλείου, Φοίβη Αντωνίου και Τούλα Μαλά. Mέχρι 13/5 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:30 -1μ.μ & 4-7μ.μ., Σάββατο 10:30π.μ. -1μ.μ.)

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, 7μ.μ. Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Δώρου Γεωργίου «Αρνόγλωσσα». Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μάριος Αγαθοκλέους, ποιητής, Κωνσταντίνος Μακρής, ψυχοθεραπευτής, λογοτέχνης, Όλγα Οικονομίδου, ποιήτρια.

ΗΜΕΡΙΔΑΑ

Πάφος, Αμφιθέατρο Κερύνεια Πανεπιστημίου Νεάπολις, 3-7.30μ.μ. Σημαντική επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου πραγματοποιείται στην Πάφο, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι ακαδημαϊκούς, θεσμικούς εκπροσώπους και ειδικούς του χώρου. Έχει τίτλο «Σύληση, Διάσωση και Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου».

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). «Άνθρωπον ζητώ» του Χριστόφορου Τοφαλλή. Μέχρι 2/5

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Michael (σκηνοθεσία Antoine Fuqua με τους Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo), Normal (σκηνοθεσία Ben Wheatley, με τους Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan), Fuori (σκηνοθεσία Mario Martone με τους Valeria Golino,Matilda De Angelis, Elodie), Elli and her Monster Team (ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller), Diplodocus (ταινία animation σε σκηνοθεσία Wojtek Wawszczyk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

