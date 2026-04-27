ΔΙΑΛΕΞΗ
- Λευκωσία, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, 7.30μ.μ. Η διάλεξη με τίτλο «Φάκελος ΡΙΚ και ιστορική μνήμη: οι τουρκοκυπριακοί θύλακες» βασίζεται σε αδημοσίευτο υλικό που εντοπίστηκε στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ. Πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στους τουρκοκυπριακούς θύλακες πριν από το 1974 προσφέρει η ομιλία του Θανάση Τσώκου, στο πλαίσιο της πολυσυζητημένης βιωματικής έκθεσης «Sector 2: Λευκωσία». (22661475 & rsvp@leventismuseum.org.cy)
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λεμεσός, Ρίο 8.15μ.μ. Την ταινία Sirat του Όλιβερ Λάσε προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Ο μεσήλικας Λουίς διασχίζει την καυτή έρημο μαζί με τον μικρό του γιο και το σκυλί τους, αναζητώντας ανάμεσα σε νομάδες ρέιβερ την έφηβη κόρη του Μαρ, που αγνοείται εδώ και μήνες. Κάπου κοντά μαίνεται ο πόλεμος και ενώ τα καραβάνια των προσφύγων διασταυρώνονται με τα βανάκια των ρέιβερ, ο Λουίς οδηγείται στο επόμενο ρέιβ πάρτι με την ελπίδα ότι κάπου εκεί θα συναντήσει τη Μαρ. Η ταινία που έκανε πάταγο στο σινεφίλ κοινό, κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών, καθώς και υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και τα Όσκαρ.
- Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία Rye Lane, σε σκηνοθεσία Raine Allen-Miller προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Δύο νέοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μετά από άσχημους χωρισμούς, συναντιούνται κατά τη διάρκεια μιας γεμάτης, από δραστηριότητες, μέρας στο Νότιο Λονδίνο. Διάλογοι: Αγγλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). 8μ.μ. Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Στο έργο της, η Τσέρτσιλ επανέρχεται σταθερά σε ζητήματα εξουσίας, φύλου, βίας και κοινωνικών δομών, μέσα από πειραματικές μορφές και αφηγηματικές ρήξεις. Οι τέσσερις ιστορίες, «Glass», «Kill», «Bluebeard’s Friends» και «Imp», λειτουργούν ως αυτόνομα επεισόδια, αλλά και ως συγκοινωνούντα δοχεία. Εισιτήρια: more.com, 9653522. Επόμενες: 3 Μαΐου 6.30μ.μ., 27, 28, 29 Απριλίου & 4, 5, 6 Μαΐου, 8μ.μ.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5. Ξενάγηση: Κυριακή 26 Απριλίου 11π.μ.
- Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.
- Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5
- Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5
- Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5
- Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.
- Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.
- Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
- Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.
- 125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.
Λάρνακα
- 3 Angels Modern Art Gallery (99664290). «Άνθρωπον ζητώ» του Χριστόφορου Τοφαλλή. Μέχρι 2/5
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.
Πάφος
- Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5
ΣΙΝΕΜΑ
- ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Michael (σκηνοθεσία Antoine Fuqua με τους Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo), Normal (σκηνοθεσία Ben Wheatley, με τους Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan), Fuori (σκηνοθεσία Mario Martone με τους Valeria Golino,Matilda De Angelis, Elodie), Elli and her Monster Team (ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller), Diplodocus (ταινία animation σε σκηνοθεσία Wojtek Wawszczyk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: – RIO Λεμεσού.