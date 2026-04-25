ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Gardens of the Future (99244852). Εγκαίνια: 5-10μ.μ. Σε μια πολυαισθητηριακή εξερεύνηση του τοπίου μέσα από τον ήχο, την κίνηση και το νερό, προσκαλούν το κοινό οι καλλιτέχνιδες Χριστίνα Ζαμπουλάκη και Κατερίνα Μιράγιες, στην τελική έκθεση «MATCH». Το έργο συνδέει δύο διαφορετικά κυπριακά τοπία: το συλλογικό οικοσύστημα του Gardens of the Future και την περιοχή γύρω από το μεταλλείο Σκουριώτισσας- έναν τόπο με έντονη ιστορία. Μέχρι 28/5

Λάρνακα, 3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Τη 2η ατομική έκθεση του με τίτλο «Άνθρωπον ζητώ» παρουσιάζει ο Χριστόφορος Τοφαλλή. Με εμφανείς επιρροές που θυμίζουν έναν σύγχρονο El Greco, τα έργα του καλλιτέχνη κινούνται ανάμεσα στον ρεαλισμό και μια έντονη θεατρικότητα, όπου η φαντασία και η υπερβολή λειτουργούν ως εργαλεία αφήγησης. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 2/5 (Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή 11π.μ.-1μ.μ. & 5-8μ.μ., Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή 5-8μ.μ.)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γεώργιος Λυκούργος» και επιλεγμένοι χώροι πόλης, 23–26 Απριλίου 2026. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας με τίτλο «Φως από τη Σκιά» (Light from the Shadow).

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ριάλτο 7.30μ.μ. Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος ολοκληρώνεται σήμερα στη Λεμεσό με την ταινία του Μίνου Παπά «Motherwitch» (104’). Στις 9.30 θα γίνει η τελετή απονομής των βραβείων και το Πάρτι Λήξης. cyprusfilmdays.com.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Michael (σκηνοθεσία Antoine Fuqua με τους Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo), Normal (σκηνοθεσία Ben Wheatley, με τους Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan), Fuori (σκηνοθεσία Mario Martone με τους Valeria Golino,Matilda De Angelis, Elodie), Elli and her Monster Team (ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller), Diplodocus (ταινία animation σε σκηνοθεσία Wojtek Wawszczyk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

