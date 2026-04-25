Για 10 συνεχή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας και το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού της Εκκλησίας της Κύπρου, οργάνωσαν χθες επίσκεψη μαθητών από όλη την Κύπρο στη Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο.

Ο επικεφαλής του Γραφείου, Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, δήλωσε στον «Φ» ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται ανά επαρχία και σε αυτές τις προσκυνηματικές εκδρομές μετέχουν παιδιά από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τόσο από δημόσια, όσο και από ιδιωτικά σχολεία.

Οι μαθητές, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που τους συνοδεύουν, τόνισε, ψηλαφούν την παράδοση και τον πολιτισμό μας και στη συνέχεια καταθέτουν την εμπειρία και τα βιώματα τους με κείμενα, ζωγραφική, μουσική και άλλες μορφές.

Οι μαθητές ξεναγούνται στα θρησκευτικά μας μνημεία, είπε ο Επίσκοπος Μεσαορίας, και μέσα από τις δράσεις τους μας ξεναγούν και εμάς ως προσκυνητές.

Ο Μεσαορίας Γρηγόριος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και την Υπουργό Παιδείας με την συμβολή των οποίων αυτό το πρόγραμμα συνεχίζεται με επιτυχία για τόσα πολλά χρόνια.

Από την πλευρά του ο πατήρ Κωνσταντίνος από την Χωρεπισκοπή Αρσινόης, που εκπροσωπούσε τον Επίσκοπο Αρσινόης Παγκράτιο, εξέφρασε την χαρά του για το πρόγραμμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αν και ο ίδιος επισκέφθηκε πολλές φορές τη φημισμένη Μονή Αγίου Νεοφύτου και λειτούργησε σε αυτήν, κατά την περιήγηση των μαθητών χθες άκουσε για πρώτη φορά σημαντικές λεπτομέρειες από την ιστορία της Μονής. Γεγονός, επεσήμανε, που καταδεικνύει την σημαντικότητα και ωφελιμότητα του προγράμματος αυτού.

Ο Επιθεωρητής Θρησκευτικών Μαθημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, δρ. Ανδρέας Φούλιας, επεσήμανε ότι το υπουργείο στηρίζει τέτοιες αξιέπαινες προσπάθειες και συνεργάζεται με την Εκκλησία της Κύπρου για την πραγματοποίηση αυτών των επιμορφωτικών θρησκευτικών περιηγήσεων, θεωρώντας πολύ σημαντικό οι μαθητές, μέσα από την έρευνα, να ενημερώνονται για την ιστορία, τον πολιτισμό και τις θρησκευτικές παραδόσεις του τόπου.