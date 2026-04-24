Τρεις οικοδομές στην Πάφο κρίθηκαν επικίνδυνες για τη ζωή και ασφάλεια των ενοίκων τους και ήδη ο ΕΟΑ Πάφου έχει προχωρήσει στις διαδικασίες προειδοποίησης για εγκατάλειψη τους μέχρι την επόμενη Τετάρτη.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, επιβεβαίωσε το γεγονός αυτό, τονίζοντας ότι ήδη ο Οργανισμός προχωρεί στην έκδοση διατάγματος εκκένωσης από το δικαστήριο, καθώς και σε επαφές με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως την Πολιτική Άμυνα, ώστε να γίνει συντονισμένα η όλη επιχείρηση.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι στις τρεις πολυκατοικίες υπολογίζεται ότι διαμένουν σήμερα πέραν των 60 ανθρώπων οι οποίοι, επεσήμανε, για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να τις εγκαταλείψουν σε μια εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου διευκρίνισε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού να εξεύρει χώρους διαμονής και διευκολύνσεων για τους ενοίκους των επικίνδυνων οικοδομών, αλλά να φροντίσει για την έγκαιρη απομάκρυνση τους από αυτές ώστε να αποφευχθούν νέες τραγωδίες όπως η πρόσφατη στη Λεμεσό.