Οι εικόνες, η λεπτομερής περιγραφή του νεκρού Μαραντόνα για το στομάχι του «σαν μπαλόνι» στην επιθανάτια κλίνη του, σόκαραν και συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους, στη δίκη της ιατρικής ομάδας, που κατηγορείται για πιθανή αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου.

«Είχε ένα μεγάλο οίδημα, το πρόσωπό του ήταν πολύ πρησμένο, οίδημα στα άκρα του, σφαιρική κοιλιά. Σαν μπαλόνι», δήλωσε στο δικαστήριο ο Χουάν Κάρλος Πίντο, ο άνθρωπος, ο οποίος έφθασε με το ασθενοφόρο στις 25 Νοεμβρίου 2020, στο σπίτι στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες) όπου ανάρρωνε ο Μαραντόνα.

