Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού με την συγκατάθεση της Αστυνομίας Κύπρου και του Δήμου Λεμεσού, ανακοίνωσε ότι την Κυριακή 26/04/2026 από τις 7:00 μέχρι τις 16:00 θα διεξάγει εργασίες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στην οδό Κανάρη στην Λεμεσό.

Ο ΕΟΑ παρακαλεί το κοινό να επιδείξει κατανόηση και να συμμορφώνεται πλήρως με την προσωρινή οδική σήμανση για διοχέτευση της τροχαίας κίνησης, όπως φαίνεται στον χάρτη.



Για έκτακτα περιστατικά, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο: 25 271000.

