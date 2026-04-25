Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στις 2:00 τα ξημερώματα, έπειτα από πληροφορία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων, στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο εσωτερικό του πρώτου οχήματος, ιδιοκτησίας 65χρονου, ενώ το δεύτερο όχημα, ιδιοκτησίας 46χρονου, υπέστη ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της πυρκαγιάς και διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτή εκδηλώθηκε.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου, με στόχο τη διακρίβωση των αιτίων της φωτιάς.