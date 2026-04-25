Παρά τις αυστηρές υποδείξεις του κράτους για αποφυγή δημιουργίας υπαλληλικής σχέσης μεταξύ εργαζομένων ορισμένου χρόνου και δημόσιας διοίκησης, η ΠΑΣΥΔΥ μπαίνει στη μάχη για μετατροπή της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

Πρόκειται για εργαζόμενους που αρχικά εργάζονταν στη Δημόσια Υπηρεσία υπό το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών και ήταν εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου. Παρόλο που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες απασχόλησης, εξακολουθούν να βρίσκονται υπό το συγκεκριμένο καθεστώς. Ωστόσο, βάσει της νομοθεσίας, όταν παρέλθουν 30 μήνες απασχόλησης σε κρατική υπηρεσία, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

Εκτιμάται πως σήμερα υπάρχουν πέραν των 1.000 εργαζομένων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 30 μήνες σωρευτικής απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία.

Στο παρελθόν, μετά το πόρισμα του Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος είχε αναφέρει πως η σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών παραπέμπει σε σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου, καθώς και την απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει πως τέτοια θέματα θα πρέπει να εξετάζονται από τους γενικούς διευθυντές των υπουργείων ή τους προϊσταμένους των ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Παράλληλα, το κράτος είχε καλέσει όλα τα τμήματα να αξιολογήσουν κάθε περίπτωση που αφορούσε τη μίσθωση υπηρεσιών, προκειμένου να αποφασιστεί εάν το καθεστώς της σύμβασης θα πρέπει να μετατραπεί σε αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Επίσης, υποδείκνυε στα υπουργεία και στα τμήματα να μη συνάπτουν συμβάσεις αγοράς υπηρεσιών μέσω των οποίων δημιουργείται υπαλληλική σχέση με τους συμβαλλομένους.

Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, θα ενημερώσει τους επηρεαζόμενους για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Οργάνωση για μετατροπή των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν 30 μήνες εργοδότησης, σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

Η συντεχνία θεωρεί πως αδικείται η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, δεδομένου ότι οι συμβασιούχοι οπλίτες (ΣΥΟΠ), αλλά και οι εκπαιδευτικοί στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, έχουν μετατραπεί σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται πως ειδικά οι εκπαιδευτικοί ήταν υπό το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών και έγιναν αορίστου, καθώς απασχολούνταν για 30 μήνες.

Ήδη η ΠΑΣΥΔΥ έκανε μια πρώτη κρούση στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το θέμα θα τεθεί και ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) και θα αναδειχθεί κατά το ετήσιο συνέδριο της συντεχνίας.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως το κράτος δυσκολεύεται να πληρώσει θέσεις στη μισθολογική κλίμακα Α2-5-7, καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να προχωρεί στην αγορά υπηρεσιών. Μάλιστα, μας λέχθηκε, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου καλύπτουν ανάγκες και καθήκοντα που προνοούνται σε μόνιμες θέσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης αλλά και στην Υπηρεσία Επιδομάτων στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Όπως υποστηρίζουν εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, σύντομα συμπληρώνουν 30 μήνες στην υπηρεσία και, εάν δεν μετατραπούν σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υπηρεσία.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως υποστηρίζουν οι επηρεαζόμενοι, ότι η μορφή που έχουν σήμερα οι γενικές κυβερνητικές εξετάσεις αποτρέπει την πλήρωση των μόνιμων θέσεων, καθώς ένα άτομο μπορεί να διεκδικεί θέση για όλες τις κλίμακες.

Εκτιμάται ότι με τα τρία νομοσχέδια που βρίσκονται στη Βουλή και με τα οποία διαφοροποιείται η διαδικασία πλήρωσης θέσεων εισδοχής, δηλαδή πρώτου διορισμού, στο Δημόσιο, ώστε αυτές να γίνονται με πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο, θα αρθούν πολλές στρεβλώσεις.

Κύκλοι από την ΠΑΣΥΔΥ υποστηρίζουν πως, σε περίπτωση που οι 1.000 και πλέον εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, δεν θα υπάρξει κόστος για το κράτος, καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ήδη απασχολούνται σε διάφορες κενές θέσεις.