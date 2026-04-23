ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Λευκωσία, γκαλερί Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). Εγκαίνια: 7μ.μ. Η νέα ατομική έκθεση της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας Κλερ Μπερνέτ με τίτλο «The Objects are Watching» παρουσιάζεται σε επιμέλεια της Μαρίας Στάθη. Μέχρι 27/5
- «Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης» (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600), 6μ.μ. Ο Γιάννος Οικονόμου παρουσιάζει τη δουλειά του με τίτλο «Η παγκόσμια γειτονιά μου» στο πλαίσιο της έκθεσης «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, κεντρικά γραφεία Τράπεζας Κύπρου (Αγία Παρασκευή). Την επαυξημένη δεύτερη έκδοση με τίτλο «Η Αμμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας» παρουσιάζει ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου (ΣΑΦΕΓΑ), σε εκδήλωση αφιερωμένη στην καλλιτεχνική πορεία της πόλης πριν και μετά το 1974. Η έκδοση της Μαρίνας Σχίζα καταγράφει τη σημαντική συμβολή της Αμμοχώστου στις εικαστικές τέχνες, αναδεικνύοντας μια πόλη που υπήρξε ζωντανό κέντρο δημιουργίας στη ζωγραφική, τη γλυπτική και την κεραμική. 6μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Το δυναμικό ντουέτο φλάουτων Duo Noïma συνεργάζεται με τον εξαίρετο Κύπριο πιανίστα Ράμι Σαριεντίν για ένα μουσικό ταξίδι, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών μουσικής δωματίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. cyso.interticket.com 26222286. Επόμενη: 24/4 Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 22410181
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γεώργιος Λυκούργος» και επιλεγμένοι χώροι πόλης, 23–26 Απριλίου 2026. Η Λάρνακα υποδέχεται το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας. Με τίτλο «Φως από τη Σκιά» (Light from the Shadow), το φετινό φεστιβάλ εστιάζει στη δύναμη της ποίησης ως πεδίο μνήμης, αντίστασης, ελπίδας και εσωτερικού στοχασμού. Συγκεντρώνει δεκάδες ποιητές και ποιήτριες από 13 χώρες. Τελετή έναρξης: Πέμπτη 23 Ιουλίου, 7.30μ.μ.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Παίζουν: Θανάσης Γεωργίου, Σοφία Καλλή, Γιάννης Καραούλης, Μυρτώ Κουγιάλη, Ανδρέας Κούτσουμπας, Αλέξανδρος Παρίσης, Λένια Σορόκου, Νιόβη Χαραλάμπους. Παραστάσεις: 23, 26 Απριλίου & 3 Μαΐου 6.30μ.μ., 22, 27, 28, 29 Απριλίου & 4, 5, 6 Μαΐου, 8μ.μ. Εισιτήρια: more.com, 9653522
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Tο έργο «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω προβολές: Λεμεσός, Ριάλτο- Lust (77’), Aisha Can’t Fly Away (120’). Ζήνα Πάλας- Life in a Beat (93’) Sink (87’). cyprusfilmdays.com.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5
- Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5
- Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.
- Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.
- Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
- Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.
- 125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.
Λάρνακα
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.
Πάφος
- Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Michael (σκηνοθεσία Antoine Fuqua με τους Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo), Normal (σκηνοθεσία Ben Wheatley, με τους Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan), Fuori (σκηνοθεσία Mario Martone με τους Valeria Golino,Matilda De Angelis, Elodie), Elli and her Monster Team (ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller), Diplodocus (ταινία animation σε σκηνοθεσία Wojtek Wawszczyk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
ΠΑΝΘΕΟΝ: Ι Swear