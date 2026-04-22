ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», 7μ.μ. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026), η Βιβλιοθήκη και η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν επετειακή εκδήλωση και έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, εστιάζοντας στη μνήμη και την ιστορική τεκμηρίωση της περιόδου. Μέχρι 21/5

Λευκωσία, Γκαλερί Αποκάλυψη (22300150). Η Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση κεραμικής με τίτλο «Νοσταλγία – Nostalgia». Πρόκειται για μια ενότητα έργων που αντλεί από τη γη, την ιστορία και τις αρχέγονες μορφές της κεραμικής, επανατοποθετώντας τες σε ένα σύγχρονο εικαστικό πλαίσιο. Τα κεραμικά της λειτουργούν ως αφηρημένα γλυπτά που ενεργοποιούν τον χώρο, προτείνοντας μια σύγχρονη ανάγνωση της παραδοσιακής κεραμικής. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 9/5

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ριάλτο 7.30μ.μ. Το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω προβολές στο Θέατρο Ριάλτο: Utopolis (82’), Sink (87’), Yes (150’). Ζήνα Πάλας: Aisha Can’t Fly Away (120’), Forastera (97’), Motherwitch (104’). www.cyprusfilmdays.com.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Οι «Μεταφράσεις» του Μπράιαν Φρίελ παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717

ΒΙΒΛΙΟ

Λύμπια, Οίκημα Παράβασης, 8μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Μεσαρκά» του Χρίστου Ζάνου. Ο λογοτέχνης Κώστας Λυμπουρής συζητά με τον Χρίστο Ζάνο για το βιβλίο.

Χλώρακα, Πολιτιστικό Κέντρο 6μ.μ. Το βιβλίο «Ο Κήπος της ελπίδας» της δρος Στέλλας Θέμη –Σπύρου θα παρουσιάσει η εκπαιδευτικός Νίκη Μωυσέως.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). «Φύση και Άνθρωπος» του Ρένου Εφεσόπουλου. Μέχρι 22/4

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Mother Mary (σκηνοθεσία David Lowery με τους Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer), Solo Mio (σκηνοθεσία Charles & Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates), Lee Cronin’s the Mummy (σκηνοθεσία Lee Cronin με τους Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy), I Swear (σκηνοθεσία Kirk Jones με τους Robert Aramayo, Maxine Peake, Somerled Campbell) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Elli and her Monster Team (Ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller) – RIO Λεμεσού.