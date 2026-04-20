ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Tο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Λουΐζας Παπαλοΐζου, «Το Βουνί», μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Κυριάκου, σε μια νέα παραγωγή των ομάδων À Vendre και Humart. Παίζουν: Γιώργος Αναγιωτός, Χρυστάλλα Βάσου, Γρηγόρης Γεωργίου, Έλενα Καλλινίκου, Στέλιος Καλλιστράτης, Γιάννης Καραούλης, Γιάννης Κόκκινος, Ζωή Κυπριανού, Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Πισίας, Πέννυ Φοινίρη και Μυρσίνη Χριστοδούλου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενες: Λευκωσία, 21/4, Λεμεσός: Θέατρο Ριάλτο, 8, 9 και 10/5, 8μ.μ. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το πολυβραβευμένο και πολυσυζητημένο έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Παίζουν: Σταύρος Λούρας, Αλέξανδρος Παρίσης, Βασιλική Κυπραίου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστη Χαραλάμπους. Παραστάσεις: 20, 21 Απριλίου, 10, 16, 17, 23, 24 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.). Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 13 Μαΐου, 8μ.μ. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ριάλτο 7.30μ.μ. Το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω προβολές: Leila and the Wolves (90’), Hysteria (104’), Sound of Falling (149’) Ζήνα Πάλας: Nino (97’), All That’s Left of You (145’) cyprusfilmdays.com.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ, 7μ.μ. Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Δρ Ιωσήφ Ιωσηφίδη «Ο κήπος» με ομιλητές τους προέδρους του ΟΛΚ, ΕΠΟΚ και ΕΕΕΛΚ και απαγγελίες από λογοτέχνες. Τηλ 99651799

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). «Φύση και Άνθρωπος» του Ρένου Εφεσόπουλου. Μέχρι 22/4

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Mother Mary (σκηνοθεσία David Lowery με τους Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer), Solo Mio (σκηνοθεσία Charles & Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates), Lee Cronin’s the Mummy (σκηνοθεσία Lee Cronin με τους Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy), I Swear (σκηνοθεσία Kirk Jones με τους Robert Aramayo, Maxine Peake, Somerled Campbell) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Elli and her Monster Team (Ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller) – RIO Λεμεσού.