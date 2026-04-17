ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Ριάλτο 7.30μ.μ. Το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος επιστρέφει, προσκαλώντας το κοινό σε εννέα ημέρες όπου η εικόνα γίνεται εμπειρία και η αφήγηση πράξη παρουσίας. Από τις 17 έως τις 25 Απριλίου 2026, οι αίθουσες του Θεάτρου Ριάλτο και του Ζήνα Πάλας γεμίζουν ξανά με φως, φωνές και ιστορίες. Τη φετινή τελετή έναρξης υπογράφει η δημιουργός Εβίτα Ιωάννου. Αμέσως μετά την τελετή το κοινό θα παρακολουθήσει την βραβευμένη ταινία «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου (102’). Μετά την προβολή ακολουθεί το πάρτυ έναρξης. cyprusfilmdays.com.

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Το νέο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, με τίτλο «Η Ύβρις της Ανθρωπότητας (Mankind’s Folly)», προβάλλεται και στην Κύπρο, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη μια επίκαιρη και ανησυχητική καταγραφή της κλιματικής κρίσης. Το έργο συνιστά μια δραματική υπενθύμιση της ευθύνης του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον. Διάρκεια: 83′ pantheon-theatre.com

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το σπουδαίο Alessandro Carbonare Clarinet Trio επιστρέφει στην Κύπρο για μία ακόμη συγκλονιστική συναυλία με έργα για τρία κλαρινέτα/ κόρνα ντι μπασέττο. Θα ερμηνεύσει έργα των Μότσαρτ, Μπελαφρόντε, Τσικ Κορία, Ναζαρέτ, Γκισμόντι και Κλέζμερ. pharosartsfoundation.org 22663871

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Εγκαίνια: 6μ.μ. Την 4η έκδοση του KunstRaumGoethe με τίτλο «Between Imagination and Hope» επιμελείται η Καταρίνα Κοχ και παρουσιάζει έργα της Μαριάνδρης και της Νουρτάνε Καραγκίλ από την Κύπρο και της Σόφι Ούτικαλ από τη Γερμανία. Μέχρι 5/6

Λευκωσία, φυτώριο (22681088). Εγκαίνια: 6-10μ.μ. Την έκθεση της Ρεβέκκας Ευσταθίου με τίτλο «ὕστερον πρότερον» φιλοξενεί το φυτώριο για τρεις μέρες. Η έκθεση αποτελεί μέρος του open call του φυτωρίου «Minor Gestures take root in the cracks». Μέχρι 19 Απριλίου

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 15/4.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). «Φύση και Άνθρωπος» του Ρένου Εφεσόπουλου. Μέχρι 22/4

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Mother Mary (σκηνοθεσία David Lowery με τους Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer), Solo Mio (σκηνοθεσία Charles & Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates), Lee Cronin’s the Mummy (σκηνοθεσία Lee Cronin με τους Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy), I Swear (σκηνοθεσία Kirk Jones με τους Robert Aramayo, Maxine Peake, Somerled Campbell) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Elli and her Monster Team (Ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller) – RIO Λεμεσού.