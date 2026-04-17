Ένας από τους πιο τολμηρούς και πολιτικά αιχμηρούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, ο Ναντάβ Λαπίντ, καταφθάνει στην Κύπρο στο πλαίσιο του Cyprus Film Days International Festival 2026, μεταφέροντας μαζί του όχι μόνο τη νέα του ταινία «Yes!» (2025), αλλά και τη δημόσια, έντονα επικριτική στάση που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα απέναντι στην κοινωνία και την πολιτική πραγματικότητα της πατρίδας του.

Η στάση αυτή διαπερνά και το ίδιο το έργο του. Η νέα του ταινία λειτουργεί ως μια ευθεία, συχνά άβολη κινηματογραφική παρέμβαση γύρω από ζητήματα ευθύνης, συμμόρφωσης και ηθικής στάσης του καλλιτέχνη απέναντι στην εξουσία. Τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί με τρόπο που τον φέρνει σε ευθεία σύγκρουση με το κυρίαρχο αφήγημα στο Ισραήλ, τόσο μέσα από δηλώσεις όσο και μέσα από τη δουλειά του.

Ο Λαπίντ θα παραστεί στις προβολές της ταινίας του σε Λευκωσία και Λεμεσό θα συμμετάσχει σε σε συζήτηση γύρω από την ταινία και το έργο του.

Δημιουργός με διεθνές κύρος

Ο Λαπίντ, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συγγραφέας με έντονη διεθνή παρουσία, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου σινεμά. Γεννημένος στο Τελ Αβίβ και εγκατεστημένος τα τελευταία χρόνια στο Παρίσι, έχει καθιερωθεί για την ιδιαίτερη κινηματογραφική του γραφή και τον διαρκή πολιτικό στοχασμό που διαπερνά τις ταινίες του.

Το έργο του χαρακτηρίζεται από μια επίμονη αμφισβήτηση εθνικών και ιδεολογικών ταυτοτήτων, καθώς και από τη σύγκλιση προσωπικού και πολιτικού στοιχείου.

Οι ταινίες μεγάλου μήκους του έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Η «Νηπιαγωγός» (2014), το «Συνώνυμα» (2019- Χρυσής Άρκτος στην Μπερλινάλε), το «Το Γόνατο της Αχέντ» (2021) και το «Yes» (2025) απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στα Φεστιβάλ Καννών, Βερολίνου και Λοκάρνο, εδραιώνοντας τον δημιουργό ως έναν σκηνοθέτη με ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα και διεθνή επιρροή.

Παράλληλα, το έργο του έχει παρουσιαστεί σε αναδρομικές προβολές διεθνώς, ενώ ο ίδιος έχει συμμετάσχει σε κριτικές επιτροπές μεγάλων φεστιβάλ όπως των Καννών, του Βερολίνου, της Βενετίας και του Λοκάρνο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία του όχι μόνο ως δημιουργού αλλά και ως ενεργού συνομιλητή του παγκόσμιου κινηματογραφικού τοπίου.

Το 2022, ως πρόεδρος της επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γκόα, χαρακτήρισε «προπαγανδιστική» την ινδική ταινία «The Kashmir Files», γεγονός που προκάλεσε τεράστια πολιτική αντίδραση και αναταραχή, αλλά έδειξε ότι δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει δημόσια βήματα για πολιτική κριτική, ακόμη και εκτός Ισραήλ. Είναι συστηματικός επικριτής του ισραηλινού εθνικισμού και σε συνεντεύξεις του έχει περιγράψει το Ισραήλ ως περιβάλλον όπου η ελευθερία έκφρασης περιορίζεται άτυπα αλλά ουσιαστικά.

Οι ταινίες του κινούνται συχνά στα όρια της μυθοπλασίας και της αυτοβιογραφίας, εξερευνώντας ζητήματα εξουσίας, πατρίδας, βίας και προσωπικής ευθύνης. Με αιχμηρή αισθητική και αφηγηματικό ρίσκο, συμβάλλει ουσιαστικά στη διεύρυνση των ορίων του σύγχρονου κινηματογράφου.

Η ταινία «Yes!»

Στη νέα του ταινία «Yes», που προβάλλεται εκτός διαγωνισμού, ο Ισραηλινός σκηνοθέτης επιστρέφει με ένα βαθιά πολιτικό έργο, το οποίο συνομιλεί άμεσα με τη δημόσια στάση που ο ίδιος έχει εκφράσει τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα τολμηρό και βαθιά πολιτικό κινηματογραφικό έργο που εξετάζει τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας και τη σχέση του ατόμου με την εξουσία, την ιδεολογία και τη δημόσια εικόνα.

Η ταινία ακολουθεί έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σύστημα που απαιτεί συμμόρφωση, θέτοντας επιτακτικά ερωτήματα γύρω από την προσωπική ευθύνη, τη συναίνεση και τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.

Μέσα από μια προκλητική και έντονα προσωπική κινηματογραφική γλώσσα, το «Yes» λειτουργεί ως μια οξεία παρατήρηση πάνω στη σχέση του δημιουργού με την εξουσία και την ιδεολογία — ένα θέμα που αντανακλά και τις ίδιες τις δημόσιες παρεμβάσεις του σκηνοθέτη.

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, με συμμετοχή της κυπριακής εταιρείας παραγωγής AMP Filmworks.

Προβολές και παρουσία στην Κύπρο

Η «Yes» (150′) θα προβληθεί παρουσία του σκηνοθέτη:

Λευκωσία, Ζήνα Πάλλας, Κυριακή 19 Απριλίου, 10μ.μ.

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 22 Απριλίου, 10μ.μ.

Επιπλέον, την Κυριακή 19 Απριλίου στις 6μ.μ., το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον δημιουργό και να συμμετάσχει σε συζήτηση γύρω από την ταινία και το έργο του.

Η παρουσία του αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, ενισχύοντας τον διάλογο του κυπριακού κοινού με δημιουργούς που δεν φοβούνται να τοποθετηθούν δημόσια και να δοκιμάσουν τα όρια της κινηματογραφικής έκφρασης.