Από τις 17 έως τις 25 Απριλίου, το Cyprus Film Days International Festival επιστρέφει για την 24η διοργάνωσή του στις αίθουσες του Θεάτρου Ριάλτο στη Λεμεσό και του Κινηματογράφου Ζήνα στη Λευκωσία.

Με σταθερό προσανατολισμό την ανάδειξη σύγχρονων κινηματογραφικών προτάσεων και τη δημιουργία ενός ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στο κοινό και το διεθνές σινεμά, το φεστιβάλ παρουσιάζει και φέτος, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τολμηρές αφηγήσεις, προσωπικές ιστορίες και καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Glocal Images, μια ενότητα που αναδεικνύει δημιουργούς από διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές πραγματικότητες, οι οποίοι προσεγγίζουν ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικών μετασχηματισμών και ανθρώπινων σχέσεων μέσα από ιδιαίτερες κινηματογραφικές γλώσσες. Οι ταινίες της ενότητας προέρχονται από σημαντικά διεθνή φεστιβάλ και αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Το δραματικό πορτρέτο ενηλικίωσης «Nino» της Pauline Loquès, που ακολουθεί έναν νεαρό άνδρα στο Παρίσι τις τρεις ημέρες πριν από μια καθοριστική στιγμή της ζωής του. Προτού όμως συμβεί αυτό, οι γιατροί του τού αναθέτουν δύο αποστολές. Μέσα από αυτές, ο νεαρός θα οδηγηθεί σε μια διαδρομή μέσα από το Παρίσι που θα τον αναγκάσει να επανασυνδεθεί με τον κόσμο αλλά και με τον εαυτό του. (97′, 2025, Γαλλία)

Το ιστορικό δράμα «Beautiful Evening, Beautiful Day» της Ivona Juka, ακολουθεί τέσσερις κολλητούς φίλους που πολέμησαν ως Παρτιζάνοι στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, και πλέον καταξιωμένοι σκηνοθέτες, η ζωή και η καριέρα τους απειλείται από ένα κρατικό αξιωματούχο. (137′, 2024, Κροατία, Καναδάς, Πολωνία, Κύπρος, Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

Το ψυχολογικό δράμα «Hysteria» του Mehmet Akif Büyükatalay. Όταν εμφανίζεται ένα καμένο Κοράνι στο πλατό μιας κινηματογραφικής παραγωγής, τα γυρίσματα παίρνουν αναπάντεχη τροπή και το συνεργείο βυθίζεται στην αναστάτωση. (104′, 2025, Γερμανία)

Η ταινία «Forastera» της Lucía Aleñar Iglesias, που εκτυλίσσεται στη Μαγιόρκα και επικεντρώνεται σε μια οικογένεια η οποία συγκεντρώνεται στο πατρικό σπίτι μετά τον θάνατο της γιαγιάς. Το πένθος της έφηβης εγγονής Cata, παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν, σχεδόν ασυναίσθητα, αρχίζει να παίζει τον ρόλο της νεκρής γιαγιάς της. (97′, 2025, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία)

Το δράμα «Sink» της Zain Duraie, που επικεντρώνεται στη σχέση μιας μητέρας με τον γιο της που παλεύει με ψυχική ασθένεια. Η ταινία εξερευνά τα όρια της αντοχής και της οικογενειακής αγάπης. (87′, 2025, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Γαλλία)

Το δράμα «Lust» της Ralitza Petrova, που εξερευνά τις σκοτεινές πλευρές της επιθυμίας και της ανθρώπινης απομόνωσης. Μια λειτουργός σε σωφρονιστικό ίδρυμα έρχεται αντιμέτωπη με ένα παρελθόν που νόμιζε πως είχε αφήσει πίσω της. (77′, 2026, Βουλγαρία, Δανία, Σουηδία)

Το κοινωνικό δράμα «Aisha Can’t Fly Away» του Morad Mostafa, ακολουθεί την Aisha, μια 26χρονη οικιακή βοηθό από το Σουδάν που ζει σε μια γειτονιά στο κέντρο του Καΐρου και γίνεται μάρτυρας εντάσεων ανάμεσα σε Αφρικανούς μετανάστες της περιοχής και τοπικές συμμορίες. (120′, 2025, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Τυνησία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Σουδάν)

Το κοινωνικό δράμα «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα, με πρωταγωνίστρια μια νεαρή γυναίκα που ζει στην Αθήνα και εργάζεται σε τοπικό σούπερ μάρκετ. Όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, η πραγματικότητα τη φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές. (93′, 2025, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Γαλλία)

Παράλληλα, το Κυπριακό Διαγωνιστικό Τμήμα συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα του φεστιβάλ, που στοχεύει στην ανάδειξη της κυπριακής κινηματογραφικής παραγωγής. Σε αυτό προβάλλονται ταινίες Κυπρίων δημιουργών.

Αυτές είναι:

Το συγκινητικό δράμα «Hold Onto Me» της Μυρσίνης Αριστείδου, όπου η 11χρονη Ίρις τριγυρίζει ανέμελα στους δρόμους με τη μεγαλύτερη φίλη της όταν μαθαίνει ότι ο αποξενωμένος πατέρας της έχει επιστρέψει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα. Αποφασισμένη να τον γνωρίσει, τον εντοπίζει στο εγκαταλελειμμένο ναυπηγείο όπου έχει απομονωθεί. (102′, 2025, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, ΗΠΑ)

Η σκοτεινή αλληγορική ιστορία «Motherwitch» του Μίνου Παπά. Η Ελένη, μια παραγνωρισμένη ζωγράφος στην Κύπρο του 1882, επιχειρεί να αναστήσει τα νεκρά παιδιά της, αλλά αντ’ αυτού ξυπνά τους Καλικάντζαρους της κυπριακής λαϊκής παράδοσης. Πλέον δεν καλείται μόνο να ξεπεράσει τη θλίψη της αλλά και να λύσει την κατάρα που έχει πέσει στο χωριό της. (104′, 2026, Κύπρος, Βόρεια Μακεδονία)

Το κοινωνικό δράμα «Maricel» του Ηλία Δημητρίου, ακολουθεί μια Φιλιππινέζα οικιακή βοηθό η οποία καλείται να αναλάβει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου. Αυτό που μοιάζει αρχικά απλό εξελίσσεται σε ένα αθέατο παιχνίδι εξουσίας, όπου οι ισορροπίες κλονίζονται και τα όρια ανάμεσα στην ανάγκη, τον φόβο και την οικειότητα γίνονται εύθραυστα. (120′, 2025, Κύπρος, Ελλάδα)

Το κυπριακό δράμα «Diversion» του Μαρίνου Καρτίκκη. Ο Κώστας, ένας διαζευγμένος αστυνομικός με οικονομικά προβλήματα που μεταφέρει νεκρούς στο νεκροτομείο, κλέβει έναν σταυρό από μια ηλικιωμένη γυναίκα που κλήθηκε να μεταφέρει. Σύντομα ανακαλύπτει ότι η νεκρή, ήταν η γιαγιά της συντρόφου του. (96′, 2025, Κύπρος)

Στο τμήμα Viewfinder – Ματιές στον Σύγχρονο Διεθνή Κινηματογράφο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ταινίες που ξεχώρισαν στο παγκόσμιο φεστιβαλικό κύκλωμα τον τελευταίο χρόνο, έργα που αποτυπώνουν τις νέες κατευθύνσεις του παγκόσμιου σινεμά και υπογράφονται από δημιουργούς που ήδη συζητούνται διεθνώς.

Αυτές είναι:

Το «La Grazia» του Paolo Sorrentino, που αφηγείται την ιστορία του Μαριάνο Ντε Σάντις, Προέδρου της Ιταλίας, χήρου και πιστού καθολικού. Καθώς η θητεία του πλησιάζει στο τέλος της, καλείται να λάβει δύο κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με αιτήματα προεδρικής χάριτος. Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Volpi Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας και το Βραβείο Brian στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας το 2025, ενώ απέσπασε επίσης το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σικάγο το ίδιο έτος. (133′, 2025, Ιταλία)

Το «Yes» του Nadav Lapid, εκτυλίσσεται στο Ισραήλ την επομένη της 7ης Οκτωβρίου. Ένας τζαζ μουσικός και η σύζυγός του, χορεύτρια, προσφέρουν την τέχνη και το σώμα τους σε όποιον πληρώνει, προσπαθώντας να επιβιώσουν σε μια χώρα που αιμορραγεί. Σύντομα ο μουσικός αναλαμβάνει μια παράδοξη αποστολή: να συνθέσει έναν νέο εθνικό ύμνο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών (Quinzaine des Cinéastes) του φεστιβάλ Καννών (150′, 2025, Γαλλία, Κύπρος, Ισραήλ, Γερμανία)

Στο «Sound of Falling» η Masha Schilinski ακολουθεί τέσσερα νεαρά κορίτσια που μεγαλώνουν σε μια απομονωμένη αγροικία στη βόρεια Γερμανία. Τις χωρίζουν δεκαετίες, όμως καθώς οι ιστορίες τους ξεδιπλώνονται αναδύονται όλα όσα τις ενώνουν, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν. Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών το 2025. (149′, 2025, Γερμανία)

Το γλυκόπικρο «All That’s Left of You» της Cherien Dabis ξεκινά όταν ένας Παλαιστίνιος έφηβος παρασύρεται σε μια διαδήλωση στη Δυτική Όχθη. Τότε η μητέρα του ανατρέχει στην ιστορία της οικογένειάς τους, σε μια διαδρομή γεμάτη ελπίδα, θάρρος και αδιάκοπο αγώνα. Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Golden Gate για Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας και το Βραβείο Κοινού για Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο το 2025και επιλέχθηκε ως η επίσημη πρόταση της Ιορδανίας για τα 98α Βραβεία Όσκαρ το 2026. (145′, 2025, Γερμανία, Κύπρος, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Ελλάδα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία)

Το ειδικό πρόγραμμα Cinemas of Dissent φωτίζει ταινίες που αμφισβητούν κυρίαρχα πολιτικά αφηγήματα και εξερευνούν τη σχέση κινηματογράφου και πολιτικής. Πρόκειται για έργα που συνομιλούν με την ιστορία, τη μνήμη και τις κοινωνικές εντάσεις της εποχής τους, αναδεικνύοντας τη δύναμη του σινεμά ως εργαλείου κριτικής σκέψης και καλλιτεχνικής αντίστασης.

Το «Μέρες του ’36» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου η δολοφονία ενός συνδικαλιστή σε μια πλατεία γεμάτη κόσμο οδηγεί τις υποψίες στον Σοφιανό, έναν πρώην συνεργάτη της αστυνομίας που έχει πέσει σε δυσμένεια. Προσπαθώντας να αποδείξει την αθωότητά του, κρατά όμηρο έναν φίλο βουλευτή που τον επισκέπτεται στη φυλακή, απειλώντας να τον σκοτώσει αν δεν τον ελευθερώσουν. (100′, 1972, Ελλάδα)

Το «Oh, What Happy Days!» του Ιρανού Homayoun Ghanizadeh, όπου μια ηθοποιός, στα πρόθυρα να χάσει την οικογενειακή της περιουσία, εξαναγκάζεται σε μια ζωντανή διαδικτυακή κλήση με μέλη της οικογένειάς της που ζουν στην εξορία. Καθώς καλά κρυμμένα μυστικά έρχονται στο φως, η συνάντηση μετατρέπεται σε αναμέτρηση με το παρελθόν. (107’, 2025, Ιράν, ΗΠΑ, Γαλλία, Καναδάς)

Το «Leila and the Wolves» της Λιβανέζας Heiny Srour, όπου στο σύγχρονο Λονδίνο μια Λιβανέζα ετοιμάζει μια φωτογραφική έκθεση που αναδεικνύει τις γυναίκες ως αφανείς ηρωίδες των πολιτικών συγκρούσεων. Το ταξίδι της την οδηγεί μέσα από πραγματικά και φανταστικά τοπία του Λιβάνου και της Παλαιστίνης. (90′, 1984, Η.Β., Λίβανος)

Η ενότητα των Ειδικών Προβολών με τίτλο Common Ground παρουσιάζει ταινίες που εξερευνούν τη συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων, εμπειριών και κοινωνικών πραγματικοτήτων. Μέσα από ιστορίες που διασταυρώνονται σε απροσδόκητες στιγμές, οι δημιουργοί φωτίζουν τις κοινές ανθρώπινες εμπειρίες πέρα από σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς.

Το «Invincibles/ Neporazitelní» του Daniel Pánek, όπου οι ζωές ενός επιτυχημένου στελέχους της διαφήμισης, ενός προπονητή που ετοιμάζεται να αποσυρθεί και ενός ανερχόμενου αθλητή διασταυρώνονται απροσδόκητα κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος. (118′, 2025, Τσεχία, Κύπρος, Σλοβακία)

Το «Utopolis» του Βλαδίμητου Σούμποτιτς, που εκτυλίσσεται σε μια νύχτα στην Αθήνα, όταν ένας νεαρός πρόσφυγας που εργάζεται στο εργοτάξιο της Utopolis συναντά έναν φρουρό της γειτονιάς, ο οποίος κατηγορεί τους μετανάστες για τα προβλήματά του. Η καχυποψία μετατρέπεται σύντομα σε καταδίωξη και η μεταξύ τους σύγκρουση σε καταδίωξη και στην μεταξύ τους σύγκρουση έρχονται αντιμέτωποι με τους φόβους και το παρελθόν τους. (82′, 2024, Ελλάδα, Λουξεμβούργο)

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει και το τμήμα Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, το οποίο προτείνει ταινίες που μιλούν για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και τη δύναμη της φιλίας, προσφέροντας στο νεανικό κοινό ιστορίες που εμπνέουν και ανοίγουν νέους ορίζοντες.

Οι προβολές συμπληρώνονται από ειδικές παρουσιάσεις και παράλληλες δράσεις που ενισχύουν τη δυναμική του φεστιβάλ ως χώρου συνάντησης δημιουργών, επαγγελματιών του κινηματογράφου και κοινού.

€5 ανά προβολή | €30 κάρτα διαρκείας (για όλες τις προβολές του Φεστιβάλ)

Δωρεάν για φοιτητές με την παρουσίαση της φοιτητικής κάρτας

Δωρεάν για μαθητές, στο παιδικό πρόγραμμα

Δωρεάν για κατόχους κάρτας ΑμεΑ

Όλες οι προβολές, εκτός του παιδικού προγράμματος, είναι για άτομα άνω των 18.

Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται στους πρωτότυπους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Το κυπριακό διαγωνιστικό τμήμα θα προβάλλεται και με τουρκικούς υπότιτλους.