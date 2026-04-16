ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Το νέο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, με τίτλο «Η Ύβρις της Ανθρωπότητας (Mankind’s Folly)», προβάλλεται και στην Κύπρο, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη μια επίκαιρη και ανησυχητική καταγραφή της κλιματικής κρίσης. Το έργο συνιστά μια δραματική υπενθύμιση της ευθύνης του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον. Διάρκεια: 83′ pantheon-theatre.com

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Σολώνειο Κέντρο Βιβλίου, 7μ.μ. Η δεύτερη νουβέλα της Χαράς Ζυμαρά με τίτλο «Η Αργυρούλα Μονέτα δεν θα λείψει σε κανέναν» (εκδόσεις Μωβ Σκίουρος, 2025) παρουσιάζεται στο κοινό. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εθνομουσικολόγος και δασκάλα δημιουργικής γραφής Νικολέττα Δημητρίου και ο δημοσιογράφος Απόστολος Κουρουπάκης, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συγγραφέα και το κοινό.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Downtown Live, 8.30μ.μ. Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση που κινείται ελεύθερα ανάμεσα στο ρεμπέτικο, το λαϊκό, το έντεχνο και την ποπ/ροκ ανεβαίνει στη σκηνή του Downtown Live, με τέσσερις καλλιτέχνιδες που επιλέγουν να «φτιάξουν τη φάση αλλιώς»: την Άννα Γιαγκώζη και τις Τούτες ένει. Η Νωαίνα, η Άντρεα Μαύρου και η Άννα Χρυσάνθου συναντιούνται επί σκηνής, έχοντας ως κοινό τόπο την ανάγκη για έκφραση, επικοινωνία και μοίρασμα, και υποδέχονται ως καλεσμένη την Άννα Γιαγκιώζη. Κρατήσεις: 99810011

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Παραλίμνι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου, 7μ.μ. Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας «Λίμνη Παραλιμνίου» ε συνεργασία με τον όμιλο φωτογραφίας Paralimni Lake Photography. Διάρκεια: μέχρι 22 Απριλίου

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 15/4.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). «Φύση και Άνθρωπος» του Ρένου Εφεσόπουλου. Μέχρι 22/4

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Mother Mary (σκηνοθεσία David Lowery με τους Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer), Solo Mio (σκηνοθεσία Charles & Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates), Lee Cronin’s the Mummy (σκηνοθεσία Lee Cronin με τους Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy), I Swear (σκηνοθεσία Kirk Jones με τους Robert Aramayo, Maxine Peake, Somerled Campbell) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Elli and her Monster Team (Ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller) – RIO Λεμεσού.