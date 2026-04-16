ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Tο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα της Λουΐζας Παπαλοΐζου, «Το Βουνί», μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Κυριάκου, σε μια νέα παραγωγή των ομάδων À Vendre και Humart. Παίζουν: Γιώργος Αναγιωτός, Χρυστάλλα Βάσου, Γρηγόρης Γεωργίου, Έλενα Καλλινίκου, Στέλιος Καλλιστράτης, Γιάννης Καραούλης, Γιάννης Κόκκινος, Ζωή Κυπριανού, Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Πισίας, Πέννυ Φοινίρη και Μυρσίνη Χριστοδούλου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
- Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Σήμερα πραγματοποιείται τελικά η εξ αναβολής παράσταση «Παραμύθι του Ρολογιού» και το καμπαρέ της κυρίας Λούσι, ένα εμβληματικό γεγονός αφιερωμένο στο έργο της Λουντμίλα Πετρούσεφσκαγια, η οποία θεωρείται η σημαντικότερη γυναικεία φωνή της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας. Διάρκεια: 105’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Tο έργο «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets
- Λάρνακα, Θεατράκι Ροής, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, 8.30μ.μ. Το Θέατρο Versus και το Θέατρο Ροή ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συμπαραγωγή, την εξαιρετικά επιτυχημένη κωμωδία του Ισπανού συγγραφέα Χουάν Κάρλος Ρούμπιο «Απόψε δεν είμαι για κανέναν» (Esta noche no estoy para nadie), σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ανωγυριάτη. Ερμηνεύουν: Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης, Λουκάς Ζήκος, Έλενα Χειλέτη. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 22 Απριλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: myticketcy.com
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Το νέο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, με τίτλο «Η Ύβρις της Ανθρωπότητας (Mankind’s Folly)», προβάλλεται και στην Κύπρο, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη μια επίκαιρη και ανησυχητική καταγραφή της κλιματικής κρίσης. Το έργο συνιστά μια δραματική υπενθύμιση της ευθύνης του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον. Διάρκεια: 83′ pantheon-theatre.com
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Σολώνειο Κέντρο Βιβλίου, 7μ.μ. Η δεύτερη νουβέλα της Χαράς Ζυμαρά με τίτλο «Η Αργυρούλα Μονέτα δεν θα λείψει σε κανέναν» (εκδόσεις Μωβ Σκίουρος, 2025) παρουσιάζεται στο κοινό. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εθνομουσικολόγος και δασκάλα δημιουργικής γραφής Νικολέττα Δημητρίου και ο δημοσιογράφος Απόστολος Κουρουπάκης, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συγγραφέα και το κοινό.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Downtown Live, 8.30μ.μ. Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση που κινείται ελεύθερα ανάμεσα στο ρεμπέτικο, το λαϊκό, το έντεχνο και την ποπ/ροκ ανεβαίνει στη σκηνή του Downtown Live, με τέσσερις καλλιτέχνιδες που επιλέγουν να «φτιάξουν τη φάση αλλιώς»: την Άννα Γιαγκώζη και τις Τούτες ένει. Η Νωαίνα, η Άντρεα Μαύρου και η Άννα Χρυσάνθου συναντιούνται επί σκηνής, έχοντας ως κοινό τόπο την ανάγκη για έκφραση, επικοινωνία και μοίρασμα, και υποδέχονται ως καλεσμένη την Άννα Γιαγκιώζη. Κρατήσεις: 99810011
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Παραλίμνι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου, 7μ.μ. Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας «Λίμνη Παραλιμνίου» ε συνεργασία με τον όμιλο φωτογραφίας Paralimni Lake Photography. Διάρκεια: μέχρι 22 Απριλίου
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 15/4.
Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
Μορφή (99345474). «Φύση και Άνθρωπος» του Ρένου Εφεσόπουλου. Μέχρι 22/4
Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.
125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.
Λάρνακα
Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4
Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Mother Mary (σκηνοθεσία David Lowery με τους Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer), Solo Mio (σκηνοθεσία Charles & Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates), Lee Cronin’s the Mummy (σκηνοθεσία Lee Cronin με τους Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy), I Swear (σκηνοθεσία Kirk Jones με τους Robert Aramayo, Maxine Peake, Somerled Campbell) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: Elli and her Monster Team (Ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller) – RIO Λεμεσού.