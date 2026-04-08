ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 7μ.μ. Μία από τις πιο διάσημες φαρσοκωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8μ.μ. Η ορχήστρα δωματίου The Symphonians παρουσιάζει στην Κύπρο τη συναυλία «Music of the Miyazaki World», ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από το σύμπαν του Χαγιάο Μιγιαζάκι και τις αξέχαστες συνθέσεις του Τζο Χισαΐσι. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Επόμενη: 9/4 Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 15/4

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Lumiere Art Gallery (25344141). Ομαδική έκθεση με τέσσερις καλλιτέχνες από το Πανεπιστήμιο Τεχνών της Κρακοβίας. Μέχρι 9/4

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Το Μυστικό του Δάσους (σκηνοθεσία Μάκης Τσούφης, Στέλιος Ορφανίδης με τους Κώστα Καραθωμά, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρη Γκαγκάνη), Undertone (σκηνοθεσία Ian Tuason με τους Nina Kiri, Adam DiMarco, Michele Duquet), Primavera (σκηνοθεσία Damiano Michieletto με τους Michele Riondino, Tecla Insolia, Fabrizia Sacchi), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump (σκηνοθεσία Αιμίλιος Αβραάμ με τους Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβο Παπακώστα, Ελένη Σιδερά) – RIO Λεμεσού και Πάνθεον.