ΤΕΛΕΤΗ

Λευκωσία, Κτήριο ΘΟΚ, 8μ.μ. Τελετή απονομής Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Χριστόδουλου Ανδρέου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Thoc.org.cy Σε ζωντανή μετάδοση από το ΡΙΚ2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, 11π.μ.- 1μ.μ. Το βιωματικό εργαστήριο «Επικίνδυνες γυναίκες του Βυζαντίου στο θέατρο: Ενσαρκώνοντας τη Θεοδώρα» προσκαλεί ηθοποιούς, φοιτητές και φοιτήτριες θεάτρου, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, σε μια δίωρη διαδραστική δράση. Εμψυχώτριες του εργαστηρίου είναι η καθηγήτρια Αύρα Σιδηροπούλου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), η δρ Άνδρια Ανδρέου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και η Μαρία Δίπλαρου, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή. forms.cloud.microsoft

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8μ.μ. Το 10ο Φεστιβάλ του Δήμου Στροβόλου συνεχίζεται με την κωμωδία «Εκτός Ελέγχου!» του Βρετανού συγγραφέα Ray Cooney, από το Σατιρικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. τηλ. 22 010191. ticketmaster.cy

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

ARTSLab – Corridor (Κωνσταντίνου Σκόκου 3, Διαμ. 3). «Can’t Trap the Eyes/ Μάτια Απαγίδευτα» της Άλιας Βουρβοπούλου. Μέχρι 27/5

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). Έκθεση φωτογραφίας του διεθνώς αναγνωρισμένου Ολλανδού πολεμικού φωτογράφου Έντι φαν Βέσελ. Μέχρι 26/5.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.