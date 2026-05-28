Σε τραγωδία εξελίχθηκε η χθεσινή επιχείρηση της υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στη Λάρνακα, αφού υπέκευψε στα τραύματα του ένας εκ των τριών προσώπων που πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τη σύλληψη.

Ο άντρας που απεβίωσε είχε τραυματιστεί κρίσιμα και νοσηλευόταν με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Για την υπόθεση μίλησε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας, Ιωάννης Καπνουλλάς. Το θύμα δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί και καταβάλλονται προσπάθειες προς αυτό τον σκοπό. Ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνες και θα ακολουθήσει θανατική ανάκριση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας απέρριψε κάθε ενδεχόμενο χρήσης βίας από μέλη της Αστυνομίας. Τόνισε ότι η επιχείρηση διεξήχθη βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων και με παρουσία τόσο ένστολων όσο και αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σημείωσε ότι τα τρία άτομα, επιχείρησαν να διαφύγουν, πηδώντας από τον τέταρτο ή πέμπτο όροφο, προτού ακόμη οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματα. Ως αποτέλεσμα, είπε, κατέληξαν σε προεξέχουσες βεράντες του δεύτερου ορόφου.

Ο κύριος Καπνουλλάς ανέφερε, επίσης, ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας εξετάζει την καταλληλότητα του συγκεκριμένου κτηρίου, διευκρινίζοντας πως δεν έχει χαρακτηριστεί επισήμως επικίνδυνο ή ακατάλληλο.

Οι άλλοι δύο τραυματίες, ηλικίας 27 και 38 ετών, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο γενικό νοσοκομείο Λάρνακας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ επισήμανε ότι ο ένας από τους δύο θα υποβληθεί σήμερα σε εγχείρηση για αποκατάσταση κάκωσης σε άνω άκρο, ενώ ο δεύτερος δεν φέρει τραύματα και νοσηλεύεται για καθαρά προληπτικούς λόγους.