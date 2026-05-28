Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απαντούν σε δημοσιεύματα σχετικά με τη διαδικασία ταφής ζώων στην επαρχία Λάρνακας, διευκρινίζοντας ότι κατά τη θανάτωση του περασμένου Σαββάτου τηρήθηκαν πλήρως τα υγειονομικά μέτρα. Παράλληλα, αναφέρουν ότι η πρόσφατη έντονη βροχόπτωση προκάλεσε διάβρωση του αργίλου σε ορισμένα σημεία, για την οποία δόθηκαν άμεσα οδηγίες αποκατάστασης.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη διαδικασία ταφής των ζώων στην Επαρχία Λάρνακας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν πως, κατά την τελευταία θανάτωση των ζώων που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην επαρχία Λάρνακας, τηρήθηκαν τα ενδεδειγμένα μέτρα όσον αφορά στην υγειονομική ταφή.

Η ταφή έγινε σε απόμερη περιοχή από το χωριό και τις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ τα ζώα τοποθετήθηκαν σε τάφρο η οριοθέτηση και η εκσκαφή του οποίου έγινε σε συνεννόηση με την τοπική αρχή και όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και Υπηρεσία Γεωλογικής Επισκόπησης).

Με το πέρας της ταφής τα πτώματα καλυφθήκαν σύμφωνα με όσα προνοούνται και ο χώρος έκτοτε επιθεωρείται σε τακτική βάση.

Κατά τη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης διαπιστώθηκε πως, λόγω πρόσφατης έντονης βροχόπτωσης επήλθε διάβρωσή του αργίλου σε κάποια σημεία και άμεσα δόθηκαν οδηγίες για τοποθέτηση επιπρόσθετου αργίλου πάνω στο χώρο ταφής.

Όλα τα σημεία ταφής των ζώων στην Επαρχία Λάρνακας και Λευκωσίας επιθεωρούνται συνεχώς και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες όπου αυτό απαιτηθεί.