ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, γκαλερί Μορφή (99345474). Εγκαίνια: 7 μ.μ. Η νέα ατομική έκθεση του Ρένου Εφεσόπουλου, με τίτλο «Φύση και Άνθρωπος», προτείνει μια ζωγραφική εμπειρία που μετασχηματίζει το τοπίο σε πεδίο συναισθήματος και εσωτερικής θέασης. Η ζωγραφική του Εφεσόπουλου ισορροπεί ανάμεσα σε δύο κόσμους: από τη μία, η εκρηκτική, σχεδόν αισθητηριακή προσέγγιση του τοπίου· από την άλλη, η πιο εσωτερική, ανθρώπινη στιγμή. Μέχρι 22/4

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο 7μ.μ. Τηλ. 26932014. Η βραβευµένη νεαρή πιανίστα Άννα Αβραµίδου και ο Κύπριος φλαουτίστας Σάββας Χριστοδούλου, συµπράττουν σε µια ξεχωριστή µουσική παραγωγή µε τίτλο «Κλασικά Αριστουργήµατα», παρουσιάζοντας έργα υψηλής αισθητικής και δεξιοτεχνίας από το διεθνές ρεπερτόριο µουσικής δωµατίου. Το πρόγραμμα που προτείνουν γεφυρώνει το κλασικό και ροµαντικό ρεπερτόριο µε σύγχρονες µουσικές δηµιουργίες.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεβέντειος Πινακοθήκη. Αίθουσα των Ιμπρεσιονιστών, 7.30μ.μ. Προβολή της ταινίας «Η Μοίρα Ενός Ανθρώπου», 1959, Σεργκέι Μπόνταρτσουκ (διάρκεια: 103’). Γλώσσα: ρώσικα (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους). Ένας πρώην Σοβιετικός στρατιώτης αφηγείται τη ζωή του μέσα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια εμβληματική μετασταλινική ταινία βασισμένη σε διήγημα του Μιχαήλ Σόλοχοφ. Η προβολή γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Between Worlds» που προτείνει η Λεβέντειος Πινακοθήκη σε συνεργασία με το STYX Film Encounters με αφορμή την έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». 22668838 ή rsvp@leventismuseum.org.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Λάρνακα, Θεατράκι Ροής, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, 8.30μ.μ. 15 & 16 Απριλίου. Το Θέατρο Versus και το Θέατρο Ροή ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συμπαραγωγή, την εξαιρετικά επιτυχημένη κωμωδία του Ισπανού συγγραφέα Χουάν Κάρλος Ρούμπιο «Απόψε δεν είμαι για κανέναν» (Esta noche no estoy para nadie), σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ανωγυριάτη. Ερμηνεύουν: Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης, Λουκάς Ζήκος, Έλενα Χειλέτη. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 22 Απριλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: myticketcy.com

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 7μ.μ. Μία από τις πιο διάσημες φαρσοκωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 15/4.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Drama (σκηνοθεσία Kristoffer Borgli με τους Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Magellan (σκηνοθεσία Lav Diaz με τους Gael Garcia Bernal, Angela Azevedo, Amado Arjay Badon), A Magnificent Life (Ταινία animation σε σκηνοθεσία Syulvain Chomet) – RIO Λεμεσού.