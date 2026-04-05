ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας, Κυριακή 5 Απριλίου, 5-8μ.μ. Ένα εν εξελίξει καλλιτεχνικό πρότζεκτ που προσεγγίζει το αρχείο ως ζωντανή, μεταβαλλόμενη δομή παρουσιάζει η Αριάννα Οικονόμου, μέσα από δύο διαδοχικές δράσεις στη Λευκωσία. Στο αναγνωστήριο, το κοινό έχει πρόσβαση σε κείμενα και αρχειακό υλικό από την επερχόμενη έκδοση για την πρακτική της δημιουργού. Ακολουθεί στις 7μ.μ. η περφόρμανς «See it. Think it. Forget it. Then it happens», με τους Αριάννα Οικονόμου, Πασκάλ Καρόν και Ευαγόρα Βανέζη. Η σκηνογραφία υπογράφεται από τη Νάταλυ Σάββα (Studio Naama). Καϊμακλί (Στούντιο Αριάννας Οικονόμου), Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, 7-9μ.μ. Η δράση συνεχίζεται στο στούντιο της δημιουργού στο Καϊμακλί, με τη δεύτερη εκδοχή της περφόρμανς (See it. Think it. Forget it. Then it happens II), εστιάζοντας σε συλλογικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν μέσα από εργαστήρια παραστατικών τεχνών και έργα κοινωνικού θεάτρου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Αίθουσα Πλεύσις (Παλιό Λιμάνι), Κυριακή 5 Απριλίου, 8μ.μ. Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά, εμπνευσμένη από το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας παρουσιάζεται την Κυριακή των Βαΐων, φέρνοντας στη σκηνή ένα μωσαϊκό τραγουδιών, ποίησης και αφήγησης, βασισμένο σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Μουσικές των Μίκη Θεοδωράκη και Σταύρου Ξαρχάκου συνομιλούν με ποιητικά αποσπάσματα και λογοτεχνικά κείμενα, δημιουργώντας μια ενιαία, βαθιά συγκινητική εμπειρία. Ερμηνεύει η Έλενα Γιαννακού, ενώ επί σκηνής βρίσκονται οι μουσικοί Μαριλίζα Παπαδούρη-Παπαγγελίδη (βιολοντσέλο), Δημήτρης Παπαγγελίδης (κλασική κιθάρα) και Γιώργος Σπύρου (μαντολίνο – μπουζούκι). Την αφήγηση και απαγγελία αναλαμβάνει η Χριστίνα Ιακώβου, ενώ η ιδέα και επιμέλεια ανήκουν στον Μιχάλη Πουργουρίδη. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Downtown Live, 7μ.μ. Τρία διαφορετικά σχήματα, οι Solonos, Leave the Wave και Mannu, συναντιούνται επί σκηνής, καταθέτοντας τον προσωπικό τους ήχο μέσα από ολοκληρωμένα set, σε μια βραδιά που δίνει έμφαση στη ζωντανή εμπειρία και τη δύναμη της αυθεντικής μουσικής.. Εισιτήρια: ticketbox.com.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Flea Theatre, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Απριλίου, 8μ.μ. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που κινείται στα όρια της πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης, εμπνευσμένο από σενάριο του Άντονι Χόροβιτς, είναι το «EASTERMAN» με το οποίο επιστρέφει τον Απρίλιο η θεατρική ομάδα w(in) the margins. Επί σκηνής οι Κωνσταντίνος Μιραλλάης, Θωμάς Μυλωνάς και Αλεξάνδρα Μαρία Παπαδημητρίου, ενώ τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αγγέλα Κωνσταντινίδου. Πληροφορίες/κρατήσεις: 97638710 (SMS με όνομα, ημερομηνία και αριθμό ατόμων).

Λευκωσία, Wherehaus 612, Κυριακή 5 Απριλίου 6μ.μ. Η παράσταση «Η Κυριακή Μεσημέρι μας» του Intra Portas Studio επιστρέφει για τρεις μόνο εμφανίσεις, αυτή τη φορά σε μεγαλύτερο χώρο. Τη σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία υπογράφουν οι Ελένη Αναστασίου και Νάγια Τ. Καρακώστα. Επί σκηνής: Γεωργία Βλαδιμήρου, Ανδρομάχη Γεωργίου, Μυριάνθη Καράντωνα, Χριστίνα Κάσια, Ευανθία Κεπόλα, Μαριλένα Μιλτιάδου, Ελένη Νικολάου, Κάλια Νικολάου και Ελενίτσα Ονησιφόρου. Είσοδος: €10. Πληροφορίες: 99 878354

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 7μ.μ. Μία από τις πιο διάσημες φαρσοκωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Οι «Μεταφράσεις» του Μπράιαν Φρίελ παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. Παρασκευή και Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Lumiere Art Gallery (25344141). Ομαδική έκθεση με τέσσερις καλλιτέχνες από το Πανεπιστήμιο Τεχνών της Κρακοβίας. Μέχρι 9/4

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Πολυχώρος Παλιά Ηλεκτρική, Η Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου διοργανώνει την έκθεση αντικειμένων με τίτλο «Μνήμης σπαράγματα – η φωνή των μικρών πραγμάτων», επιχειρώντας μια ουσιαστική προσέγγιση της μνήμης του 1974. Μέχρι 6/4

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Το Μυστικό του Δάσους (σκηνοθεσία Μάκης Τσούφης, Στέλιος Ορφανίδης με τους Κώστα Καραθωμά, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρη Γκαγκάνη), Undertone (σκηνοθεσία Ian Tuason με τους Nina Kiri, Adam DiMarco, Michele Duquet), Primavera (σκηνοθεσία Damiano Michieletto με τους Michele Riondino, Tecla Insolia, Fabrizia Sacchi), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump (σκηνοθεσία Αιμίλιος Αβραάμ με τους Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβο Παπακώστα, Ελένη Σιδερά) – RIO Λεμεσού και Πάνθεον.