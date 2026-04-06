ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την γαλλική ρομαντική κομεντί «Μόνοι στο Παρίσι» του Σεντρίκ Κλαπίς, προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Ο Ρεμί κι η Μελανί ζουν μαζί στο Παρίσι – απλώς δεν το ξέρουν. Τα διαμερίσματά τους χωρίζει μόνο μια μεσοτοιχία, εκείνης σ’ ένα ψηλοτάβανο αρ ντεκό, εκείνου σε μια σύγχρονη πολυκατοικία. Οι δυο τους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τη δουλειά τους, τις αδυναμίες τους, τις οικογένειές τους, τους ψυχαναλυτές τους, τη μοναξιά τους, χωρίς, ποτέ, να δοκιμάσουν να… κοιτάξουν στο διπλανό μπαλκόνι. Διάλογοι: Γαλλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Flea Theatre, 8μ.μ. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που κινείται στα όρια της πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης, εμπνευσμένο από σενάριο του Άντονι Χόροβιτς, είναι το «EASTERMAN» με το οποίο επιστρέφει τον Απρίλιο η θεατρική ομάδα w(in) the margins. Επί σκηνής οι Κωνσταντίνος Μιραλλάης, Θωμάς Μυλωνάς και Αλεξάνδρα Μαρία Παπαδημητρίου, ενώ τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αγγέλα Κωνσταντινίδου. Πληροφορίες/κρατήσεις: 97638710 (SMS με όνομα, ημερομηνία και αριθμό ατόμων).

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 15/4.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Lumiere Art Gallery (25344141). Ομαδική έκθεση με τέσσερις καλλιτέχνες από το Πανεπιστήμιο Τεχνών της Κρακοβίας. Μέχρι 9/4

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Πολυχώρος Παλιά Ηλεκτρική, Η Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου διοργανώνει την έκθεση αντικειμένων με τίτλο «Μνήμης σπαράγματα – η φωνή των μικρών πραγμάτων», επιχειρώντας μια ουσιαστική προσέγγιση της μνήμης του 1974. Μέχρι 6/4

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Το Μυστικό του Δάσους (σκηνοθεσία Μάκης Τσούφης, Στέλιος Ορφανίδης με τους Κώστα Καραθωμά, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρη Γκαγκάνη), Undertone (σκηνοθεσία Ian Tuason με τους Nina Kiri, Adam DiMarco, Michele Duquet), Primavera (σκηνοθεσία Damiano Michieletto με τους Michele Riondino, Tecla Insolia, Fabrizia Sacchi), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump (σκηνοθεσία Αιμίλιος Αβραάμ με τους Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβο Παπακώστα, Ελένη Σιδερά) – RIO Λεμεσού και Πάνθεον.