Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Κυρία Παττίχη παρακολούθησα μια συνέντευξη σας με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο για τα όνειρα και θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας πείτε λίγο παραπάνω για το θέμα. ΝΡ

Απάντηση: Αγαπητή ΝΡ

Επειδή δεν μου αναφέρετε σε ποιο συγκεκριμένο σημείο θα θέλατε περισσότερες λεπτομέρειες, προχώρησα σε μια πιο εκτενή ανάπτυξη όλων των βασικών θεμάτων γύρω από τα όνειρα και τη λειτουργία τους.

Παραθέτω εδώ την συνέντευξη:

Τα όνειρα:

Τα όνειρα παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρώπινης εμπειρίας. Κάθε βράδυ, ενώ το σώμα ξεκουράζεται, ο εγκέφαλος συνεχίζει να εργάζεται δημιουργώντας εικόνες, σενάρια, συναισθήματα και εμπειρίες που πολλές φορές μοιάζουν πιο αληθινές και από την ίδια την πραγματικότητα. Παρόλο που η επιστήμη έχει προχωρήσει σημαντικά στην κατανόηση του ύπνου, ακόμη δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση στο γιατί βλέπουμε όνειρα.

Η ανάλυση και η ερμηνεία των ονείρων απασχολεί την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μία από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς υπηρεσίες που προσφέρω στους πελάτες μου είναι να τους βοηθώ να κατανοήσουν τα όνειρα που βλέπουν και τα μηνύματα που μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτά.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο άνθρωπος περνά περίπου το ένα τρίτο της ζωής του κοιμισμένος. Αν συγκεντρωθούν όλες οι ώρες που αφιερώνουμε στα όνειρα κατά τη διάρκεια της ζωής μας, υπολογίζεται ότι ζούμε περίπου έξι ολόκληρα χρόνια μέσα σε αυτά.

Με μέσο όρο ζωής τα 84 χρόνια, υπολογίζεται ότι περνούμε περίπου 28 χρόνια της ζωής μας κοιμισμένοι.!

Το κάθε όνειρο που βλέπουμε είναι ένα μήνυμα από τον ανώτερο μας εαυτό, ο οποίος είναι το σοφό μας κομμάτι. Είναι το κομμάτι το οποίο ακόμα έχει επαφή μαζί με το πνεύμα και μας δίδει καθοδήγηση από εκείνο το επίπεδο.

Πόσα όνειρα βλέπουμε κάθε βράδυ;

Ένας άνθρωπος που κοιμάται κατά μέσο όρο 7 έως 8 ώρες τη νύχτα δεν βλέπει μόνο ένα όνειρο, αλλά συνήθως μια ολόκληρη σειρά από όνειρα μέσα στον ίδιο ύπνο. Ο αριθμός τους υπολογίζεται περίπου στα τέσσερα έως πέντε όνειρα κάθε βράδυ, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και από νύχτα σε νύχτα.

Ο ύπνος δεν είναι συνεχής και ενιαίος, αλλά αποτελείται από επαναλαμβανόμενους κύκλους περίπου 90 λεπτών. Σε κάθε τέτοιο κύκλο ο εγκέφαλος περνά διαδοχικά από διαφορετικά στάδια: από ελαφρύ ύπνο, σε πιο βαθύ ύπνο και στη συνέχεια ξανά προς πιο ενεργά εγκεφαλικά στάδια. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι το στάδιο REM (Rapid Eye Movement), όπου παρατηρείται αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα και εμφανίζονται τα πιο ζωντανά και αφηγηματικά όνειρα.

Κατά το στάδιο REM, ο εγκέφαλος παρουσιάζει δραστηριότητα που μοιάζει αρκετά με την εγρήγορση, παρότι το σώμα παραμένει σε κατάσταση ακινησίας. Σε αυτό το σημείο τα όνειρα αποκτούν συχνά έντονη πλοκή, συναισθηματική φόρτιση και εικόνες που μοιάζουν ρεαλιστικές. Αντίθετα, στα πιο βαθιά στάδια ύπνου, η δραστηριότητα του εγκεφάλου σχετίζεται περισσότερο με αποκατάσταση, εσωτερική “οργάνωση” και επεξεργασία πληροφοριών.

Ο ύπνος μοιάζει με μια «διαδρομή» που κάνει ο εγκέφαλος κάθε 90 λεπτά.

Σ’ αυτή τη διαδρομή περνάμε από:

Ελαφρύ ύπνο που είναι η μετάβαση στον ύπνο (Α κύματα)

Βαθύ ύπνο που είναι για αποκατάσταση του σώματος και του πνεύματος (Θ και Δ κύματα)

REM ύπνος που είναι για όνειρα και επεξεργασία εμπειριών (Α κύματα)

Ο REM ύπνος δεν συμβαίνει μία φορά, αλλά επαναλαμβάνεται σε κύκλους μέσα στη νύχτα. Κάθε κύκλος ύπνου (~90 λεπτά) περιλαμβάνει ένα στάδιο REM.

Καθώς προχωρά η νύχτα:

τα πρώτα REM στάδια είναι πιο σύντομα,

ενώ προς το πρωί γίνονται πιο μεγάλα και πιο έντονα.

Παλιότερες θεωρίες υποστήριζαν ότι ο βαθύς ύπνος είναι μια σχεδόν ανενεργή κατάσταση για τον εγκέφαλο και τις συνάψεις νευρώνων. Σήμερα, όμως, είναι γνωστό ότι εκεί πραγματοποιούνται σημαντικές διεργασίες όπως η ενίσχυση της μνήμης, η αποκατάσταση των και η ρύθμιση του νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος.

Γιατί ξεχνάμε τα όνειρα

Παρόλο που όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται, η πλειονότητα δεν θυμάται τα όνειρά της. Η μετάβαση από την κατάσταση του ύπνου στην κατάσταση της εγρήγορσης, του ξύπνιου, είναι τόσο γρήγορη, ώστε οι πληροφορίες του ονείρου χάνονται πριν προλάβουν να αποθηκευτούν στη μνήμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αλλά ότι δεν αποθηκεύονται αποτελεσματικά στη μακροπρόθεσμη μνήμη.

Τα μωρά βλέπουν ακόμα περισσότερα, γιατί τα μωρά έχουν περισσότερη επικοινωνία με το υποσυνείδητο τους.

Η μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση γίνεται αρκετά γρήγορα, σε επίπεδο νευρο-χημείας. Όταν ξυπνάμε, αλλάζει γρήγορα η ισορροπία νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο, κάτι που επηρεάζει άμεσα αν θα συγκρατήσουμε τα όνειρα μας. Οπότε, το περιεχόμενο του ονείρου παραμένει ζωνατανό μόνο για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια “διαλύεται”, σαν να χάνεται η πρόσβαση στο αρχείο αυτό.

Η μνήμη του ονείρου κρατάει πολύ λίγο και εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα προσπαθήσουμε να το θυμηθούμε μόλις ξυπνήσουμε. Αν κάποιος παραμείνει ακίνητος για λίγα δευτερόλεπτα αμέσως μετά το ξύπνημα και συγκρατήσει έστω και λίγες λεπτομέρειες από το όνειρο, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα να συγκρατήσει εικόνες ή συναισθήματα. Αντίθετα, αν υπάρξει άμεση δραστηριότητα (π.χ. κινητό, συζήτηση, κίνηση), το όνειρο συνήθως χάνεται οριστικά.

Για αυτόν τον λόγο συστήνω την πρακτική της καταγραφής ονείρων. Ακόμη και μια πολύ μικρή σημείωση — μια λέξη, ένα σύμβολο ή ένα συναίσθημα — μπορεί να λειτουργήσει ως “άγκυρα” που επιτρέπει στον εγκέφαλο να ξαναθυμηθεί αργότερα μεγαλύτερο μέρος του ονείρου.

Όταν κάποιος προσπαθεί συστηματικά να θυμάται τα όνειρά του, μπορεί να αρχίσει να καταλαβαίνει καλύτερα τον εαυτό του, τα συναισθήματά του και όσα επεξεργάζεται ασυνείδητα ο νους του μέσα από εμπειρίες και καταστάσεις της καθημερινότητας.

Τα όνειρα είναι έγχρωμα;

Οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν έγχρωμα όνειρα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό βλέπει ασπρόμαυρες εικόνες. Περίπου το 10% με 12% των ατόμων. Ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει έγχρωμα όνειρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος που ονειρεύονται οι άνθρωποι με απώλεια όρασης. Όσοι γεννήθηκαν τυφλοί δεν βλέπουν εικόνες στα όνειρά τους, αλλά βιώνουν αισθήσεις, συναισθήματα και αντιλήψεις.

Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τυφλοί δεν βλέπουν εικόνες στα όνειρά τους. Αντί γι’ αυτό, τα όνειρά τους βασίζονται σε ήχους, αγγίγματα, κινήσεις, μυρωδιές, γεύσεις, συναισθήματα και την αίσθηση του χώρου γύρω τους.

Για παράδειγμα, αντί να «δουν» κάποιον μέσα στο όνειρο, μπορεί να τον αναγνωρίσουν από τη φωνή του, την παρουσία του ή από την αίσθηση της επαφής μαζί του.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τυφλοί συχνά έχουν πιο έντονες αισθητηριακές εμπειρίες στα όνειρά τους, ιδιαίτερα σε ήχους και αγγίγματα. Οι εφιάλτες τους σχετίζονται περισσότερο με τον προσανατολισμό ή την κίνηση στον χώρο.

Αντίθετα, όσοι έχασαν την όρασή τους αργότερα συνεχίζουν να ονειρεύονται με εικόνες.

Τα όνειρα δεν βασίζονται μόνο στην όραση. Είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου που συνδέεται με τη μνήμη, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις μας.

Γιατί βλέπουμε ανθρώπους που γνωρίζουμε

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στα όνειρά μας είναι συνήθως άτομα που έχουμε ήδη δει κάποια στιγμή στη ζωή μας, ακόμη κι αν η επαφή ήταν ελάχιστη. Ο εγκέφαλος αποθηκεύει εικόνες και εμπειρίες σε ένα τεράστιο ‘αρχείο’ μνήμης και τις επαναφέρει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πολύ σπάνια βλέπουμε άτομα τα οποία δεν έχουμε την εικόνα τους.

Ένα μέρος των ονείρων μας βοηθά τον εγκέφαλο να βάζει σε τάξη όσα ζήσαμε και νιώσαμε μέσα στην ημέρα. Tο υποσυνείδητό μας ότι είναι σαν μια μεγάλη αποθήκη με φακέλους, αρχεία. Αρχειοθετούμε το καθετί. Υπάρχει φάκελος για το κάθε δευτερόλεπτο της ύπαρξής μας από την ώρα που γεννιόμαστε.

Η μέθοδος που χρησιμοποιώ για την ανάλυση των ονείρων είναι η μέθοδος Gestalt, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε στοιχείο που εμφανίζεται στο όνειρο αποτελεί μια πλευρά του ίδιου μου του εαυτού. Όταν βλέπω ένα άλλο άτομο, το αντιλαμβάνομαι ως αντανάκλαση κάποιου δικού μου χαρακτηριστικού ή συμπεριφοράς που μου θυμίζει αυτό το πρόσωπο. Μέσα από αυτό το σύμβολο, ο ανώτερος εαυτός μου προσπαθεί να μου δείξει κάτι που αξίζει να αναγνωρίσω, να κατανοήσω ή να δουλέψω περισσότερο μέσα μου.

Γιατί δεν μπορούμε να τρέξουμε στα όνειρα

Πολλοί άνθρωποι βλέπουν όνειρα στα οποία προσπαθούν να τρέξουν, να φωνάξουν ή να κινηθούν χωρίς επιτυχία. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά τη διάρκεια του ύπνου το σώμα βρίσκεται σε μια φυσική κατάσταση προσωρινής παράλυσης. Ο εγκέφαλος μας ουσιαστικά απενεργοποιεί την κίνηση για να μην πραγματοποιούμε όσα συμβαίνουν στο όνειρο.

Έτσι δημιουργείται αυτή η αίσθηση αδυναμίας κίνησης ή το αίσθημα ότι όλα συμβαίνουν σε αργή κίνηση.

Η υπνοβασία είναι μια διαταραχή ύπνου κατά την οποία το άτομο σηκώνεται και κάνει κινήσεις ή δραστηριότητες ενώ βρίσκεται σε βαθύ ύπνο, χωρίς να έχει πλήρη συνείδηση. Συμβαίνει κυρίως στα παιδιά, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε ενήλικες. Οι αιτίες συνδέονται με κούραση, άγχος, έλλειψη ύπνου, πυρετό ή κληρονομικότητα, που διαταράσσουν τη φυσιολογική μετάβαση ανάμεσα στα στάδια του ύπνου. Συνήθως το άτομο δεν θυμάται τίποτα όταν ξυπνήσει.

Πότε ένα όνειρο γίνεται εφιάλτης

Οι εφιάλτες συνήθως συνδέονται με έντονα συναισθήματα φόβου, άγχους ή πίεσης. Συχνά εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καταστάσεις ή συναισθήματα που το άτομο αποφεύγει να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του. Είναι μηνύματα από τον ανώτερο μας εαυτό, τα οποία αγνοούμε για πολλή καιρό, οπότε έρχεται κάποια στιγμή ο ανώτερος μας εαυτός να μας ταρακουνήσει με ένα εφιάλτη, για να πάρουμε το μήνυμα. Ο περισσότερος κόσμος αγνοεί και αυτό το μήνυμα όμως.

Οι περισσότεροι πελάτες μου που έφεραν έναν εφιάλτη για να τον επεξεργαστούμε και να κατανοήσουμε το μήνυμα του ανώτερου εαυτού τους, κατέληγαν να λαμβάνουν βαθιές συνειδητοποιήσεις και πολύτιμη κατανόηση για καταστάσεις που βίωναν. Πολλές φορές, μέσα από τη διαδικασία, ένιωθαν επίσης ότι λάμβαναν συμβολικά μηνύματα ή μια αίσθηση σύνδεσης με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Υπάρχουν προφητικά όνειρα;

Η ιδέα των προφητικών ονείρων απασχολεί τον άνθρωπο εδώ και αιώνες. Υπάρχουν ιστορικές αναφορές ανθρώπων που φέρονται να είδαν γεγονότα πριν συμβούν.

Αφού οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν όνειρα για τουλάχιστον δύο ώρες κάθε βράδυ, είναι λογικό κάποια στιγμή να δουν έντονα ή περίεργα όνειρα. Υπολογίζεται μάλιστα ότι περίπου το 17,8% έως 38% των ανθρώπων έχουν δει έστω μία φορά στη ζωή τους ένα όνειρο που τους φάνηκε σαν προειδοποίηση ή σαν να έδειχνε κάτι πριν συμβεί. Η ιστορία είναι γεμάτη από αφηγήσεις ανθρώπων που πίστεψαν ότι είδαν μέσα στα όνειρά τους γεγονότα πριν αυτά συμβούν.

Ορισμένα γνωστά παραδείγματα προφητικών ονείρων στην ιστορία;

Το όνειρο του Φαραώ με τις επτά αγελάδες

Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται το όνειρο του Φαραώ της Αιγύπτου, όπου είδε επτά παχιές αγελάδες να καταβροχθίζονται από επτά αδύνατες και άρρωστες αγελάδες. Ο Ιωσήφ ερμήνευσε το όνειρο λέγοντας ότι θα ακολουθούσαν επτά χρόνια αφθονίας και στη συνέχεια επτά χρόνια πείνας. Η ιστορία αυτή θεωρείται μία από τις πιο γνωστές αναφορές ονείρου που λειτουργεί σαν προειδοποίηση για μελλοντικά γεγονότα.

Η σύζυγος του Ιουλίου Καίσαρα

Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, η 4η σύζυγος του Ιουλίου Καίσαρα, η Καλπουρνία, είδε εφιάλτη τη νύχτα πριν από τη δολοφονία του. Στο όνειρό της είδε τον Καίσαρα νεκρό και προσπάθησε να τον πείσει να μην πάει στη Σύγκλητο την επόμενη μέρα. Ο Καίσαρας τελικά αγνόησε την προειδοποίηση και δολοφονήθηκε στις περίφημες Ειδούς του Μαρτίου.

Ο Αβραάμ Λίνκολν και η δολοφονία του

Λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί, ο Αβραάμ Λίνκολν είχε περιγράψει σε φίλους και συνεργάτες του ένα παράξενο όνειρο. Είδε, όπως είπε, ανθρώπους να κλαίνε μέσα στον Λευκό Οίκο και έναν νεκρό πρόεδρο σκεπασμένο με ύφασμα. Όταν ρώτησε ποιος είχε πεθάνει, κάποιος του απάντησε: Ο πρόεδρος. Τον δολοφόνησαν. Η ιστορία αυτή καταγράφηκε αργότερα από άτομα του περιβάλλοντός του και θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα «προφητικού» ονείρου.

Ο Καρλ Γιούνγκ και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Ο ψυχίατρος Carl Jung είχε περιγράψει επαναλαμβανόμενα όνειρα και οράματα πριν από το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε δει, όπως έγραφε, «ποτάμια αίματος» και τεράστιες καταστροφές στην Ευρώπη.

Όταν αργότερα ξέσπασε ο πόλεμος, πίστεψε ότι τα όνειρα αυτά σχετίζονταν με βαθύτερες συλλογικές ψυχολογικές διεργασίες της εποχής.

Παρόλο που δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι τα όνειρα μπορούν να προβλέψουν το μέλλον, αρκετές τέτοιες ιστορίες έχουν μείνει γνωστές μέχρι σήμερα.

Το συλλογικό ασυνείδητο

Μία από τις πιο γνωστές θεωρίες γύρω από τα όνειρα είναι εκείνη του συλλογικού ασυνείδητου, μια θεωρεία του διάσημου ψυχίατρου Καρλ Γιούγκ. Σύμφωνα με αυτή, όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται ένα κοινό ψυχικό πεδίο γεμάτο σύμβολα και αρχέτυπα που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εποχές.

Σύμβολα όπως η μητέρα, ο ήλιος, το νερό ή η σκιά εμφανίζονται συχνά στα όνειρα πολλών ανθρώπων. Παρόλα αυτά, η προσωπική σημασία κάθε συμβόλου διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί να υπάρξει μια απόλυτα σωστή και καθολική ερμηνεία ονείρων. Το ίδιο όνειρο μπορεί να σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για δύο διαφορετικούς ανθρώπους.

Μπορούν δύο άνθρωποι να δουν το ίδιο όνειρο;

Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων με έντονο συναισθηματικό δεσμό που είδαν παρόμοια ή κοινά όνειρα, ιδιαίτερα μετά από κοινές εμπειρίες ή έντονες συναισθηματικές καταστάσεις. Αν και το φαινόμενο αυτό παραμένει δύσκολο να εξηγηθεί επιστημονικά, συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον και συζήτηση.

Οι τρεις καταστάσεις του ανθρώπινου νου

Ο ανθρώπινος νους λειτουργεί σε τρεις βασικές καταστάσεις: την εγρήγορση, τον ύπνο και την ύπνωση.

Στην κατάσταση της εγρήγορσης, του ξύπνιου μας, κυριαρχεί η συνειδητή σκέψη. Στον ύπνο, το υποσυνείδητο αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο με επίκεντρο τα όνειρα μας. Στην ύπνωση, το υποσυνείδητο γίνεται πιο προσβάσιμο με συνειδητό τρόπο, επιτρέποντας βαθύτερη εξερεύνηση σκέψεων, αναμνήσεων και συναισθημάτων.

Παρά τις διαφορετικές θεωρίες και προσεγγίσεις, ένα πράγμα παραμένει βέβαιο: τα όνειρα εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς και ανεξερεύνητους κόσμους του ανθρώπινου νου.

Αν θέλετε να ερμηνεύσετε κάποιο όνειρο σας, επικοινωνήστε μαζί μου.

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στις εφημερίδες Ο Φιλελεύθερος και In-Cyprus (στα Αγγλικά) στη στήλη Life Coach. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

Στείλτε τις ερωτήσεις σας στην

Άννη Παττίχη

TransformNow Coaching Academy

Προπονήτρια Ζωής

ΜΑ Κλινική Ψυχολογία

Υπνοθεραπεύτρια

annie.pattichi@gmail.com

Tel: 99468260

Πατήστε ΕΔΩ για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

https://www.facebook.com/transformnowannie/

https://www.facebook.com/annie.pattichi

https://www.instagram.com/anniepattichi/

https://www.youtube.com/channel/UCxAAmI3A7Zdczu02KmUEmgw

https://www.linkedin.com/in/anniepattichi/

https://twitter.com/AnniePattichi