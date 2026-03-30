Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση: Κυρία Παττίχη σας γράφω για να με βοηθήσετε. Γνωριστήκαμε πριν κανένα μήνα σε μια εκδήλωση. Έχω μια συνέντευξη για δουλειά που είναι πολύ σημαντική για μένα και δεν μπορώ να σταματήσω να αγχώνομαι. Ξέρω ότι έχω τα προσόντα, αλλά φοβάμαι ότι θα κολλήσω, θα πω κάτι λάθος ή θα φανώ ανασφαλής και θα χαλάσω τις πιθανότητές μου. Έχω προετοιμαστεί όσο μπορώ, αλλά το άγχος παραμένει. Πώς μπορώ να ηρεμήσω και να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό;

—ΤΚ

Απάντηση: Αγαπητέ ΤΚ

Αυτό που νιώθεις είναι κάτι που περνάνε σχεδόν όλοι πριν από μια σημαντική συνέντευξη. Όταν κάτι έχει αξία για εμάς, είναι φυσιολογικό να υπάρχει πίεση. Το θέμα δεν είναι να εξαφανίσεις το άγχος, αλλά να αλλάξεις τον τρόπο που το διαχειρίζεσαι.

Το άγχος είναι απλά η επιλογή μας να βλέπουμε οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή μας με αρνητικό τρόπο. Η θετική στάση σημαίνει ότι διαλέγεις να δίνεις προσοχή σε σκέψεις που σε στηρίζουν και σε βοηθούν, αντί σε εκείνες που σε κρατάνε πίσω.

Αυτή τη στιγμή, το μυαλό σου πηγαίνει συνέχεια σε όλα όσα μπορεί να πάνε στραβά, στα αρνητικά δηλαδή. Φαντάζεσαι ότι θα κολλήσεις, ότι θα τα μπερδέψεις ή ότι θα σε κρίνουν αρνητικά. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο το σκέφτεσαι έτσι, τόσο πιο αληθινό φαίνεται — και το σώμα σου αντιδρά σαν να συμβαίνει ήδη. Λειτουργείς σαν να απειλείσαι!

Αντί να λες «κι αν τα χαλάσω;», δοκίμασε να πεις «κι αν τα πάω καλά;», «κι αν συνεννοηθώ ωραία μαζί τους;», «κι αν τελικά πάει καλύτερα απ’ όσο περιμένω;». Αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να επηρεάσει πολύ το πώς θα παρουσιαστείς.

Η στάση σου παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζεις. Οι συνεντεύξεις δεν είναι μόνο θέμα γνώσεων — είναι και θέμα παρουσίας. Ο τρόπος που μιλάς, η ενέργειά σου, το πόσο ανοιχτός και ήρεμος δείχνεις, όλα αυτά μετράνε. Κάποιος που δείχνει ήρεμη αυτοπεποίθηση και ενδιαφέρον συχνά ξεχωρίζει περισσότερο από κάποιον που είναι τέλειος στα χαρτιά αλλά εμφανώς αγχωμένος.

Και κάτι σημαντικό: αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει να μην έχεις καθόλου άγχος. Σημαίνει να προχωράς μπροστά παρ’ όλο που το νιώθεις. Υπάρχει το θετικό ‘άγχος’ και το αρνητικό. Το θετικό μας βοηθά να διεκπεραιώσουμε οποιανδήποτε κατάσταση με δημιουργικότητα, φαντασία και παραγωγικότητα. Το αρνητικό μας καθηλώνει, μας φοβίζει και μας πιέζει.

Έχεις ήδη κάνει την προετοιμασία σου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα χρειάζεται να την εμπιστευτείς. Η προετοιμασία σου δίνει τη βάση, αλλά η στάση σου καθορίζει πώς θα τη χρησιμοποιήσεις.

Βοηθάει επίσης να δεις τη συνέντευξη λίγο διαφορετικά. Δεν είναι ένα τεστ που πρέπει να περάσεις. Είναι μια συζήτηση. Δεν σε αξιολογούν μόνο — αξιολογείς κι εσύ αν σου ταιριάζει αυτή η δουλειά. Αυτό από μόνο του μπορεί να σου ρίξει την πίεση.

Μια πελάτισσά μου, αλλάζοντας τη στάση της σε θετική, πήγε σε μια συνέντευξη και συνειδητοποίησε ότι οι μελλοντικοί εργοδότες της δεν ταίριαζαν με τις δικές της αξίες.

Μπορείς επίσης να κάνεις μια απλή άσκηση: κάθε μέρα για λίγα λεπτά, φαντάσου, οραματίσου ότι η συνέντευξη πάει καλά. Ότι μπαίνεις, χαιρετάς, απαντάς καθαρά, παίρνεις τον χρόνο σου όταν χρειάζεται. Φαντάσου ότι ακόμα κι αν σε ρωτήσουν κάτι που θέλει περισσότερο χρόνο να το σκεφτείς, το διαχειρίζεσαι ήρεμα. Αυτή η «πρόβα» βοηθάει πολύ το μυαλό σου.

Επίσης αν θέλεις ζήτα βοήθεια από ένα/μια ειδικό να σε βοηθήσει να προετοιμαστείς.

Και να θυμάσαι: δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Κανείς δεν το περιμένει αυτό και δεν υπάρχει τελειότητα. Αν δεν ξέρεις κάτι, μπορείς να το πεις με ειλικρίνεια και να εξηγήσεις πώς θα το έψαχνες ή πώς θα το διαχειριζόσουν. Αυτό συχνά δείχνει ωριμότητα.

Η στάση σου επηρεάζει και το πώς ερμηνεύεις αυτά που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Αν είσαι ήδη αρνητικός, μπορεί να νομίζεις ότι κάτι δεν πήγε καλά χωρίς λόγο. Αν είσαι πιο θετικός και ήρεμος, μένεις παρών και σε εγρήγορση.

Και εδώ φαίνεται καθαρά το αποτέλεσμα: όσοι πάνε σε μια συνέντευξη με θετική διάθεση συνήθως μιλάνε πιο καθαρά, ακούνε καλύτερα και δημιουργούν καλύτερη σύνδεση με τον άλλον. Και αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Οι εργοδότες θέλουν ανθρώπους που δείχνουν ότι μπορούν να συνεργαστούν, να προσαρμοστούν και να έχουν καλή ενέργεια.

Δηλαδή, η στάση σου δεν σε βοηθάει μόνο να νιώσεις καλύτερα — επηρεάζει άμεσα το πώς σε βλέπουν.

Πριν τη συνέντευξη, κράτα τρία πράγματα στο μυαλό σου: έχεις προετοιμαστεί, είσαι ικανός και δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να τα πας καλά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, πάρε τον χρόνο σου. Είναι απολύτως εντάξει να κάνεις μια μικρή παύση πριν απαντήσεις. Δείχνει ότι σκέφτεσαι, όχι ότι δεν ξέρεις.

Και μετά, ό,τι κι αν γίνει, δες το σαν εμπειρία που σε πάει μπροστά. Κάθε συνέντευξη σε βελτιώνει.

Τέλος, κράτα το «ελπιδοφόρος» που έγραψες. Η ελπίδα δεν είναι απλώς ευχή — είναι κατεύθυνση. Όταν τη συνδυάζεις με προετοιμασία και σωστή στάση, γίνεται δύναμη.

Πήγαινε σε αυτή τη συνέντευξη όχι για να μην αποτύχεις, αλλά για να κάνεις μια καλή, ουσιαστική συζήτηση και να δείξεις ποιος είσαι.

Αυτό από μόνο του μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Το ‘χεις!

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στις εφημερίδες Ο Φιλελεύθερος και In-Cyprus (στα Αγγλικά) στη στήλη Life Coach. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

Άννη Παττίχη

TransformNow Coaching Academy

Προπονήτρια Ζωής

ΜΑ Κλινική Ψυχολογία

Υπνοθεραπεύτρια

annie.pattichi@gmail.com

Tel: 99468260

