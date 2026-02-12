Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση: Κυρία Παττίχη σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ για τα άρθρα σας. Είναι πολύ βοηθητικά. Έχω μια ερώτηση για σας.

Είμαι στον τρίτο μήνα της πρώτης μου εγκυμοσύνης και, ενώ νιώθω μεγάλη χαρά, ταυτόχρονα αισθάνομαι και έντονη πίεση. Παντού ακούω ότι το άγχος κάνει κακό, ότι πρέπει να σκέφτομαι μόνο θετικά, να τρώω τέλεια και να αποφεύγω οτιδήποτε με στενοχωρεί. Τώρα έχω αρχίσει να αγχώνομαι επειδή… αγχώνομαι!

Μπορεί πραγματικά η διάθεσή μου να επηρεάσει το μωρό; Και πώς μπορώ να κρατήσω μια θετική στάση χωρίς να νιώθω ενοχές κάθε φορά που έχω μια δύσκολη μέρα;

—ΜΕ

Απάντηση: Αγαπητή ΜΕ

Πρώτα απ’ όλα, πάρε μια αργή και βαθιά αναπνοή!

Δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια, πάντα ήρεμη ή συνεχώς χαρούμενη για να φέρεις στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Αυτό δεν είναι εφικτό! Η εγκυμοσύνη δεν είναι διαγώνισμα που περνάς ή αποτυγχάνεις. Είναι μια φυσική και υπέροχη συνεργασία ανάμεσα στο σώμα σου και στο μωρό που μεγαλώνει μέσα σου. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τελειότητα (που δεν υπάρχει), αλλά η συνολική φροντίδα και η στάση που κρατάς στην καθημερινότητά σου.

Ας ξεκινήσουμε με μια σημαντική αλήθεια: το μωρό σου επηρεάζεται από το περιβάλλον του, αλλά δεν καθορίζεται από το κάθε συναίσθημά σου.

Όταν ζεις έντονο και συνεχόμενο, καθημερινό στρες, το σώμα σου παράγει ορμόνες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Αν αυτά τα επίπεδα παραμένουν ψηλά για μεγάλο διάστημα, μπορούν να περάσουν μέσω του πλακούντα και να επηρεάσουν το περιβάλλον του εμβρύου. Οι έρευνες δείχνουν ότι το χρόνιο άγχος μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που το παιδί θα διαχειρίζεται το στρες αργότερα στη ζωή του.

Όμως — και αυτό είναι πολύ σημαντικό — οι φυσιολογικές συναισθηματικές μεταπτώσεις δεν είναι επικίνδυνες. Μια μέρα με προκλήσεις, ένας καβγάς, λίγα δάκρυα ή μια στιγμή εκνευρισμού δεν πρόκειται να βλάψουν το μωρό σου. Η φύση έχει φροντίσει να υπάρχει προστασία. Ο πλακούντας λειτουργεί σαν φίλτρο και απορροφά πολλές από τις καθημερινές αλλαγές.

Εκεί που πραγματικά παίζουν ρόλο οι επιλογές σου είναι στις συνήθειες που επαναλαμβάνεις συχνά, στην καθημερινότητα σου. Σκέψου τη διάθεσή σου σαν μια μορφή «συναισθηματικής διατροφής». Όπως δεν θα ανησυχούσες για ένα γεύμα που δεν ήταν τέλειο, αλλά θα φρόντιζες η συνολική σου διατροφή να είναι καλή, έτσι συμβαίνει και με την ψυχολογία σου.

Θετική στάση δεν σημαίνει να πιέζεις τον εαυτό σου να είναι χαρούμενη συνέχεια. Αυτό δεν είναι εφικτό! Σημαίνει να δείχνεις κατανόηση και φροντίδα στον εαυτό σου. Όταν εμφανίζεται το άγχος, οι αρνητικές σκέψεις, αντί να σκέφτεσαι «κάνω κακό στο μωρό μου», δοκίμασε να πεις: «Σκέφτομαι αρνητικά τώρα — τι θα με βοηθούσε τώρα να το αντιστρέψω και να είμαι πιο ασφαλής;» Αυτή η μικρή αλλαγή μειώνει την ένταση στο σώμα σου.

Το μωρό σου ωφελείται όταν δημιουργείς μια αίσθηση ασφάλειας — και για τις δυο σας.

Μερικοί απλοί τρόποι για να το πετύχεις:

Διάλεγε σκέψεις που σε στηρίζουν. Κράτα ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης, να φαντάζεσαι ότι κρατάς το υγιές μωρό σου με τρυφερότητα ή να λες μικρές φράσεις όπως «Εμπιστεύομαι το σώμα μου γιατί ξέρει πώς να φροντίσει αυτό το μωρό», μπορούν να σε ηρεμήσουν. 10-15 λεπτά διαλογισμού ή χαλάρωσης βοηθούν πολύ για να επαναφέρουν στην ηρεμία.

Πρόσεχε τι αφήνεις να σε επηρεάζει. Απόφυγε τρομακτικές ιστορίες ή υπερβολικές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Προτίμησε αξιόπιστες πηγές και τον γιατρό σου.

Μην απομονώνεσαι. Οι ζεστές σχέσεις με ανθρώπους που αγαπάς σε βοηθούν να χαλαρώνεις. Μίλα για όσα νιώθεις — δεν χρειάζεται να τα κρατάς μέσα σου. Εδώ θα μπορούσες να εμπιστευτείς μια επαγγελματία να σε βοηθήσει να ξεδιαλύνεις τις σκέψεις και τα συναισθήματα σου.

Η στήριξη και η αγάπη του συζύγου παίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίοδο. Όταν ο σύντροφός σου είναι παρών, σε ακούει, σε καθησυχάζει και μοιράζεται τη χαρά αλλά και τις ανησυχίες σου, δημιουργείται γύρω σου ένα αίσθημα ασφάλειας που ωφελεί και εσένα και το μωρό. Ένα απλό άγγιγμα, μια τρυφερή κουβέντα ή η συμμετοχή του στις μικρές καθημερινές στιγμές της εγκυμοσύνης δυναμώνουν τον δεσμό της οικογένειας από πολύ νωρίς. Το μωρό μεγαλώνει καλύτερα μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης — και αυτή η αγάπη ξεκινά ήδη από τη σχέση των γονιών του.

Κινήσου απαλά. Αν ο γιατρός σου συμφωνεί, ένα περπάτημα ή λίγη γιόγκα για εγκύους μπορούν να μειώσουν το άγχος και την αρνητικότητα και να βελτιώσουν τη διάθεσή σου.

Άφησε χώρο για χαρά. Το γέλιο, η μουσική που αγαπάς, η δημιουργικότητα, η προετοιμασία για το μωρό και οι όμορφες σκέψεις για το μέλλον δημιουργούν ένα πιο ήρεμο εσωτερικό περιβάλλον.

Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: άφησε τις ενοχές! Πολλές μέλλουσες μητέρες πιστεύουν ότι πρέπει να ελέγχουν κάθε σκέψη τους. Αυτή η πρακτική όμως δημιουργεί περισσότερο άγχος, περισσότερη αρνητικότητα. Αυτό που βοηθά πραγματικά είναι η ευελιξία και η καλοσύνη προς τον εαυτό σου.

Μίλα με το μωρό σου. Το μωράκι μέσα σου ακούει τη φωνή σου, συνηθίζει τον τόνο της και νιώθει τη ζεστασιά σου, οπότε μίλα του με γλυκόλογα και αγάπη. Δεν χρειάζονται μεγάλα ή ιδιαίτερα λόγια· μπορείς απλά να του πεις καλημέρα όταν ξυπνάς, να του περιγράψεις τη μέρα σου ή να του πεις πόσο το περιμένεις και αγαπάς.

Αυτές οι μικρές στιγμές δημιουργούν από νωρίς έναν πρώτο δεσμό ανάμεσά σας. Όταν μιλάς ήρεμα και τρυφερά, χαλαρώνεις κι εσύ η ίδια — και αυτή η ηρεμία γίνεται ένα όμορφο, ασφαλές περιβάλλον για το μωρό σου.

Μπορείς επίσης να του τραγουδάς ένα απαλό τραγούδι, να βάζεις μουσική που αγαπάς ή να ακουμπάς απαλά την κοιλιά σου καθώς του μιλάς. Με τον καιρό, αυτή η επικοινωνία θα γίνει κάτι φυσικό, σαν μια μυστική γλώσσα που μοιράζεστε μόνο οι δυο σας.

Να θυμάσαι: κάθε λέξη που λέγεται με αγάπη είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι το μωρό σου είναι ήδη καλοδεχούμενο στον κόσμο σου.

Το μωρό σου δεν επηρεάζεται από μια στιγμιαία κακή διάθεση, αλλά από τη συνολική σταθερότητα και φροντίδα που του προσφέρεις. Και μόνο που κάνεις αυτές τις σκέψεις δείχνει πόσο νοιάζεσαι ήδη.

Μην προσπαθείς να είσαι η «τέλεια» μαμά. Προσπάθησε να είσαι μια μαμά που ακούει τις ανάγκες της, φροντίζει τον εαυτό της, ζητά βοήθεια και μιλά στον εαυτό της με τρυφερότητα και αγάπη. Όταν φροντίζεις εσένα, φροντίζεις και το μωρό σου.

Δεν μεγαλώνεις μόνο ένα παιδί — μεγαλώνεις και μέσα στον νέο σου ρόλο. Και να θυμάσαι: η μητρότητα είναι πολύ πιο ανθρώπινη και πιο συγχωρητική απ’ όσο φοβόμαστε.

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

