Με τη σχολική βία και τη νεανική παραβατικότητα να λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις και να προκαλούν πονοκέφαλο στις αρμόδιες υπηρεσίες, ένα από τα μέτρα στα οποία επενδύουν για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων, είναι η ορθή ενημέρωση των παιδιών. Αυτή τη φορά, η ενημέρωση δεν είναι απλώς αναφορές γενικές και αόριστες, ούτε «μη και «δεν». Αλλά περικλείεται σε έναν ολοκληρωμένο οδηγό που έχει εκδοθεί από την Αστυνομία (το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων και τον Κλάδο Διαχείρισης Νεανικής Παραβατικότητας) και το υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου) και ο οποίος έχει αποσταλεί και σε έντυπη μορφή σε Γυμνάσια και Λύκεια. Επί της ουσίας, το ενημερωτικό αυτό υλικό στοχεύει στη διαφώτιση των παιδιών και στο να τους προσφέρει βασικές γνώσεις για το εθνικό νομικό πλαίσιο, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Νόμο, καθώς και τις επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν σε περίπτωση παραβίασής του. Επιπρόσθετα, αναλύονται οι εξουσίες της Αστυνομίας, ούτως ώστε τα παιδιά να σέβονται τις οδηγίες της και να συμμορφώνονται με αυτές, οποτεδήποτε και οπουδήποτε δοθούν.

Αναφορές σε αδικήματα

Μελετώντας κανείς τον οδηγό εντοπίζει σημαντικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και η επεξήγηση ορολογιών που σχετίζονται με το θέμα. Επίσης, γίνονται αναφορές σε αδικήματα, αρκετά από τα οποία διαπράττονται συνήθως από άτομα αυτών των ηλικιών, όπως είναι μεταξύ άλλων, οι συμπλοκές, η κακόβουλη βλάβη, η κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, η μεταφορά και χρήση επιθετικών οργάνων, τα σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων, ο ηλεκτρονικός τζόγος, τα παράνομα στοιχήματα, οι εξαρτησιογόνες ουσίες, αδικήματα που εμπίπτουν στο ηλεκτρονικό έγκλημα, απειλή και μέθη, καθώς και αδικήματα κατά της κοινής γαλήνης όπως η πρόκληση ανησυχίας, η δημόσια εξύβριση, η οχλαγωγία και η κοινή οχληρία. Επιπρόσθετα, επεξηγούνται στους μαθητές τα ηλικιακά όρια για διάφορα θέματα και ενέργειες, όπως για παράδειγμα, πότε τους επιτρέπεται να οδηγήσουν, καθώς και οι διαδικασίες σύλληψης από την Αστυνομία και τη διενέργεια μιας αστυνομικής έρευνας.

Ευθύνες από τα 14

Βασικό σημείο στον ενημερωτικό οδηγό είναι και η ηλικία από την οποία ένα παιδί αρχίζει να έχει ευθύνη. «Εσύ το ήξερες ότι… από την ηλικία των 14 χρόνων ξεκινάς να έχεις ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις σου, τις οποίες ο Νόμος καθορίζει ως αδικήματα; Το να μη γνωρίζεις τον Νόμο, δεν αποτελεί δικαιολογία, για να μην έχεις ευθύνη έναντι στο Νόμο; Αν δεν το ήξερες ήδη, θα ήταν καλό να μάθεις ότι οι πιο κάτω πράξεις θεωρούνται ποινικά αδικήματα και το πρόσωπο που τις κάνει ή συμμετέχει σε αυτές, πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπο με τις συνέπειες που προνοεί η Νομοθεσία, για το κάθε αδίκημα ξεχωριστά».

Επεξηγήσεις ορολογιών

Επίσης, επεξηγούνται τα ακόλουθα:

«Τι είναι το Ποινικό Αδίκημα; Ποινικό αδίκημα σημαίνει την πράξη, την απόπειρα ή την παράλειψη, η οποία είναι αξιόποινη σύμφωνα με το νόμο και το πρόσωπο που κάνει αυτή την αξιόποινη πράξη είναι ένοχο αδικήματος.

Πράξη σημαίνει την ενέργεια ή την εκτέλεση μιας ιδέας με την ολοκλήρωσή της. Απόπειρα σημαίνει την πρόθεση και την προσπάθεια να διαπραχθεί μια πράξη η οποία είναι ποινικό αδίκημα, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρώθηκε, ώστε να διαπραχθεί το αδίκημα.

Παράλειψη σημαίνει ότι παραλείπω να κάνω κάτι, με αποτέλεσμα να διαπράξω ένα αδίκημα ή να επιτρέψω να διαπραχθεί ένα αδίκημα από άλλο πρόσωπο.

Αξιόποινη Πράξη σημαίνει την πράξη, η οποία δεν επιτρέπεται να γίνει και τιμωρείται από τον Νόμο (λαμβάνει δηλαδή ποινή). Ως αξιόποινες πράξεις, θεωρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία συγκεκριμένα αδικήματα και διώκονται ποινικά».