Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε την τροποποίηση του περί Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Νόμου, η οποία ρυθμίζει το ζήτημα της επίβλεψης και φύλαξης μαθητών πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η ευθύνη για την επίβλεψη των μαθητών εκτός σχολικού ωραρίου μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Η νομοθετική ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για να καλυφθεί το κενό που υπήρχε αναφορικά με την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται στον σχολικό χώρο εκτός των καθορισμένων ωρών λειτουργίας.

Με βάση το τελικό κείμενο που διαμορφώθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, η ευθύνη για την επίβλεψη μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αντί στις σχολικές εφορίες όπως προνοούσε αρχικά η πρόταση. Η εφαρμογή της ρύθμισης θα ξεκινήσει από τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Ο εισηγητής της πρότασης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, υπογράμμισε ότι υπήρχε «σοβαρότατο θέμα ασφάλειας» για τα παιδιά που παραμένουν στο σχολείο πριν και μετά το ωράριο, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους. Όπως ανέφερε, τα παιδιά αυτά είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους, επισημαίνοντας ότι ακόμη και ένα περιστατικό τραυματισμού ή ατυχήματος θα αποτελούσε «ντροπή για όλους».

Εξήγησε ότι στόχος της ρύθμισης είναι να δοθεί η δυνατότητα επίβλεψης για περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη και μισή ώρα μετά τη λήξη των μαθημάτων, με το Υπουργείο να αναλαμβάνει την ευθύνη και να προχωρεί στις αναγκαίες διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του μέτρου.

