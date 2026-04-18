ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Ριάλτο. Το πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος συνεχίζεται σήμερα με τις πιο κάτω προβολές: Oh What Happy Days, invincibles (118’) Nino (97’). Εκτροπή Diversion (96’). Λευκωσία, Ζήνα Πάλας: Sound of Falling (149’). Utopolis (82’) Maricel (120’). Μετά τις προβολές ακολουθεί το πάρτυ έναρξης του Φεστιβάλ στη Λευκωσία. www.cyprusfilmdays.com.

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Λευκωσία Κινηματογράφος K Cineplex Prime. Οι προσεκτικά επιλεγμένες διεθνείς ταινίες αποτελούν και φέτος τον πυρήνα του Τμήματος για Παιδιά και Νεαρά Άτομα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2026, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη ιστορίες που συνομιλούν άμεσα με τις εμπειρίες, τις αγωνίες και τα όνειρα της νέας γενιάς. Από τις 18 έως τις 24 Απριλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια δυνατή επιλογή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο. cyprusfilmdays.com

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Ένα έργο που ξεκινά ως οικογενειακό δράμα και εξελίσσεται σε μια έντονη, σκοτεινή εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης είναι τα «Ορφανά» του Ντένις Κέλι, που προτείνει το Σατιρικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παίζουν: Βασίλης Μιχαήλ, Ηλιάνα Κάκκουρα, Λουκάς Προκοπίου. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940 Παραστάσεις: 19, 24, 25, 30 Απριλίου 8μ.μ., 2, 8, 9, 15, 16, 17 Μαΐου 8μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.) Διάρκεια: 95′. Καταλληλότητα: 16+.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Tο έργο «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Διάρκεια: 85'. Εισιτήρια: SoldOutTickets

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 7μ.μ. Μία από τις πιο διάσημες φαρσοκωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Οι «Μεταφράσεις» του Μπράιαν Φρίελ παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. Παρασκευή και Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Opus Events Venue, Σάββατο 18 Απριλίου. Πύλα, UCLan University Cyprus, Δευτέρα 20 Απριλίου. Το Cult Experiences Festival είναι μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία, που συνδυάζει κινηματογράφο, μουσική, χορό και μόδα σε ένα ζωντανό, δυναμικό περιβάλλον.

ΟΜΙΛΙΕΣ

Λεμεσός, NEME. Το Σάββατο και την Κυριακή, 18-19 Απριλίου 2026. 9.30π.μ. To Decentralised networks of care, περιλαμβάνει μια σειρά από επίκαιρες ομιλίες που θα ακολουθούνται από ανοιχτές συζητήσεις, σχετικά με τον ρόλο των ΜΚΟ στον κόσμο της τέχνης. www.neme.org

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, Εκκλησία Παναγίας Αγγελόκτιστης, Κίτι. 7μ.μ. Εκδήλωση Τμήματος Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Κιτίου, με τίτλο «Μνήμες από Πέτρα» με σκοπό την προβολή και ανάδειξη των εκκλησιαστικών μνημείων της Παναγίας Κανακαριάς στην κατεχόμενη Λυθράγκωμη, της Παναγίας Κυράς στα κατεχόμενα Λειβάδια Αμμοχώστου και της Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι. Η εκδήλωση, περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας στον προαύλιο χώρο, προβολή ταινίας μικρού μήκους, μουσικό πρόγραμμα και δεξίωση.

OPEN HOUSE

Λευκωσία 18 και 19 Απριλίου. Στο πλαίσιο του νέου πολιτιστικού θεσμού Open House Nicosia 2026 θα γίνουν ξεναγήσεις σε κτίρια όπως το 360, το Δημαρχείο Λευκωσίας, το Αρχοντικό Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, τα SIX Residences, το Χαμάμ Ομεριέ, το κτίριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, το Κυπριακό Μουσείο, το Fuel House, το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο και άλλα. openhousenicosia.com

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Φυτώριο (22681088). «Ύστερον πρότερον» της Ρεβέκκας Ευσταθίου. Μέχρι 19/4

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). «Φύση και Άνθρωπος» του Ρένου Εφεσόπουλου. Μέχρι 22/4

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Mother Mary (σκηνοθεσία David Lowery με τους Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer), Solo Mio (σκηνοθεσία Charles & Daniel Kinnane, με τους Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates), Lee Cronin’s the Mummy (σκηνοθεσία Lee Cronin με τους Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy), I Swear (σκηνοθεσία Kirk Jones με τους Robert Aramayo, Maxine Peake, Somerled Campbell) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Elli and her Monster Team (Ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller) – RIO Λεμεσού.