Τον τερματισμό του πολέμου, με μία πρόταση που να αφορά στην αποδέσμευση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια σε αντάλλαγμα για την παραίτηση του Ιράν από το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του, διαπραγματεύονται ΗΠΑ και Ιράν.

Αυτό αναφέρει το Axios επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο επιπλέον πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται ότι κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση Τραμπ είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα έχει πρόσβαση στο απόθεμα των σχεδόν 2.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι θαμμένο στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του, και ιδίως στα 450 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό καθαρότητας 60%.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (16/4) ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν πιθανότατα θα συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών σε μια προσπάθεια να σφραγίσουν τη συμφωνία.

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ισλαμαμπάντ, πιθανώς την Κυριακή, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Το Πακιστάν μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, με την υποστήριξη από το παρασκήνιο της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

