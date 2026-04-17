Αισιόδοξος για την προοπτική διπλωματικής λύσης με το Ιράν εμφανίστηκε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, «εκτείνεται πέραν των 20 ετών». Ανέφερε ότι οι προοπτικές για συμφωνία «φαίνονται πολύ θετικές», προσθέτοντας ότι η επόμενη συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να επικρίνει εκ νέου τον Πάπα Λέοντα για τις δηλώσεις που έκανε ενάντια στον πόλεμο. Υποστήριξε ότι το Ιράν ευθύνεται για τον θάνατο 42.000 ανθρώπων και τόνισε κατηγορηματικά πως η Τεχεράνη «δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Μάλιστα, σε μια ασυνήθιστη αναφορά, σημείωσε ότι «αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο Πάπας», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να συναντηθεί μαζί του.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το σχέδιο για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ , είπε ότι μέχρι τώρα πάει πολύ καλά, ενώ αισιόδοξος εμφανίστηκε και για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης. «Οι αγορές πάνε καλά, οι τιμές πετρελαίου πάνε καλά πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή συμφωνία με την Τεχεράνη χωρίς πυρηνικά όπλα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη συνάντηση για το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, σημείωσε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι ίσως δεν χρειαστεί να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα (σ.σ. στις 21 Απριλίου).

«Τα πάμε καλά, μπορώ να σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται να παραταθεί».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία και έχει δείξει ότι είναι «έτοιμο να κάνει σήμερα πράγματα που δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πριν από δύο μήνες».

Όταν λίγο αργότερα πιέστηκε να απαντήσει στο ερώτημα τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ υποσχέθηκε να εντείνει ξανά τις επιθέσεις. «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα ξαναρχίσουν» απάντησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Χεζμπολάχ, εκτιμώντας ότι η οργάνωση «θα συνεχίσει την παύση πυρός», κάτι που χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ συμπεριλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα θα την τηρήσει.

Λίγο νωρίτερα, η οργάνωση ανέφερε ότι θα τηρήσει την εκεχειρία, που θα τεθεί σε εφαρμογή απόψε τα μεσάνυχτα, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ηγέτες Λιβάνου και Ισραήλ ενδέχεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο σε μια-δυο εβδομάδες. «Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ειρήνη», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί και ο ίδιος τον Λίβανο «την κατάλληλη στιγμή».

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου: Θετικό σημάδι για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι ένα «ελπιδοφόρο» σημάδι ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν σε μια ευρύτερη δική τους συμφωνία, λέει ο ερευνητής στρατηγικών και πολιτικών υποθέσεων Αμπάς Ασλάνι. «Το Ιράν επιμένει σοβαρά στην βασική του απαίτηση ότι μια εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, όχι μόνο να περιορίζεται στο Ιράν αλλά και σε άλλα μέρη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο Ασλάνι στο Al Jazeera.

Ο Ασλάνι δήλωσε ότι η άρνηση του Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, αλλά ότι είναι πιο σημαντικό το Ισραήλ απλώς να τηρήσει την εκεχειρία. «Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει καταστροφικό αντίκτυπο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, επειδή οι Ιρανοί αξιωματούχοι, αυτό που λένε και αυτό που είπαν σήμερα, είναι ότι νοιάζονται για το τι συμβαίνει στον Λίβανο».

Λένε ότι αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ. Επομένως, δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις επερχόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ», είπε.