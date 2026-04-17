Με μια λαμπρή τελετή και επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τους διαγωνιζόμενους, τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το Σκάκι και τους φορείς της Πάφου, ολοκληρώθηκε χθες βράδυ στο πολυτελές θέρετρο Cap St. Georges Hotel and Resort το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα σκάκι που φιλοξένησε η Κύπρος.

Εκατοντάδες μέλη της παγκόσμιας σκακιστικής κοινότητας και οι αρχές της Πάφου απόλαυσαν μια σπουδαία βραδιά στο εστιατόριο Κοχύλι του Cap St. Georges, που περιλάμβανε την απονομή των μεταλλίων στους νικητές του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος σε άνδρες και γυναίκες, χαιρετισμούς από τους οργανωτές και τους νικητές της κάθε κατηγορίας, καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δείπνο.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε μαγνητοσκοπημένα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια τεράστιας σημασίας διοργάνωση που φιλοξένησε το Cap St. Georges και η Κύπρος, βάσει της οποίας αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά ο κομβικός ρόλος που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως γέφυρα συνένωσης πολιτισμών και δράσεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε περήφανος για την διοργάνωση και τα μηνύματα που εκπέμπονται διεθνώς από αυτήν για τα επίπεδα του πολιτισμού, της κουλτούρας και των υπηρεσιών στην Κύπρο και εξέφρασε την ελπίδα σύντομα ο τόπος μας να υποδεχθεί ξανά αντίστοιχου μεγέθους και σημασίας διοργανώσεις.

Την πλήρη ικανοποίηση τους για τις συνθήκες που βρήκαν στο πολυτελές θέρετρο κατά το 20ήμερο αυτό του παγκόσμιου πρωταθλήματος, εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το Σκάκι, καθώς και οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι, πολλοί εκ των οποίων χαρακτήρισαν την διοργάνωση ως την καλύτερη στην οποία μετείχαν ποτέ και εξέφρασαν την επιθυμία τους να επιστρέψουν και ως επισκέπτες στην Πάφο.

Ιδιαίτερα θερμής υποδοχής έτυχε η ανακοίνωση από το Cap St. Georges Hotel and Resort της απόφασης όπως δοθούν σε μόνιμη βάση τα ονόματων των νικητών του παγκοσμίου πρωταθλήματος στις σουίτες στις οποίες διέμεναν κατά την εδώ παραμονή τους. Οι οργανωτές χαρακτήρισαν την συγκεκριμένη απόφαση εκπληκτική και μοναδική, συγχαίροντας την ιδιοκτησία του θερέτρου για την έξυπνη αυτή κίνηση και για τα όσα προσέφερε προκειμένου το παγκόσμιο πρωτάθλημα για το σκάκι 2026 να καταγραφεί ως μια από τις πλέον επιτυχημένες διοργανώσεις που έχουν γίνει ποτέ.