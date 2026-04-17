Ο υπηρεσιακός διευθυντής της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), Τοντ Λάιονς, θα αποχωρήσει από την ηγεσία της υπηρεσίας αυτής – που χαρακτηρίζεται ο ένοπλος βραχίονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο νέος υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

Ο Τοντ Λάιονς υπήρξε «εξαίρετος ηγέτης της ICE», ανέφερε ο Μαρκγουέιν Μάλιν μέσω X, ευχόμενος καλή «τύχη στην επόμενη ευκαιρία στην καριέρα του στον ιδιωτικό τομέα».

Διευκρίνισε ότι ο κ. Λάιονς θα ολοκληρώσει τη θητεία του στη θέση την 31η Μαΐου.

Ο Τοντ Λάιονς διορίστηκε υπηρεσιακός επικεφαλής της ICE από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο του 2025.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, Τοντ Λάιονς, μιλά σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση της επετείου ενός έτους από την επανέναρξη λειτουργίας του Γραφείου Συνεργασίας με Θύματα Εγκλημάτων Μετανάστευσης (VOICE), στην Ουάσιγκτον, την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Ο υπουργός Μάλιν, στον θώκο του μόλις μερικές εβδομάδες, μετά την αποπομπή της προκατόχου του Κρίστι Νόεμ, δεν εξήγησε τον λόγο της αποχώρησης, ούτε διευκρίνισε ποιος θα διαδεχθεί τον κ. Λάιονς.

Η ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία ανέλαβε να διεξαγάγει την εκστρατεία πάταξης της μετανάστευσης που ήθελε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζει χαρακτηρίζονται βάρβαρες. Οι θάνατοι στη Μινεάπολη δυο αμερικανών πολιτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις κατά της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από σφαίρες ομοσπονδιακών αστυνομικών, τον Ιανουάριο, προκάλεσαν κατακραυγή και έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

