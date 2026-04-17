Επίδειξη δύναμης πραγματοποιούν οι ΗΠΑ, με τη CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή) να πραγματοποιεί επιχειρήσεις ναυτικού αποκλεισμού στην Αραβική Θάλασσα, θέλοντας να στείλει σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη.

«Το (αεροπλανοφόρο) USS Abraham Lincoln (CVN 72) διεξάγει επιχειρήσεις αποκλεισμού των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα, στις 16 Απριλίου. Η αεροπορική πτέρυγα του πλοίου περιλαμβάνει οκτώ stealth μαχητικά F-35C, μαχητικά αεροσκάφη F/A-18, αεροσκάφη ηλεκτρονικής επίθεσης EA-18G, αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου E-2D, ελικόπτερα MH-60 και CMV-22B Ospreys για υποστήριξη υλικοτεχνικής υποστήριξης» τονίζεται σε μήνυμα στο X.

USS Abraham Lincoln (CVN 72) conducts U.S. blockade operations in the Arabian Sea, April 16. The ship's embarked carrier air wing includes eight F-35C stealth fighters, F/A-18 fighter jets, EA-18G electronic attack aircraft, E-2D command and control planes, MH-60 helicopters and… pic.twitter.com/o3DY8JHLaT April 17, 2026

Η παρουσία του USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς το πλοίο αυτό αποτελεί μια πλωτή αεροπορική βάση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν προχωρά «με αργούς ρυθμούς» και ότι «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα».

«Έχουν περάσει δύο μήνες», είπε. «Άλλοι πόλεμοι διαρκούν 18 χρόνια, 4 χρόνια…», συνέχισε. «Και ξέρετε κάτι; Θα έχουμε νίκη πολύ σύντομα».

Sailors aboard guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) stand watch as U.S. forces remain vigilant and enforce the blockade against ships attempting to enter or depart Iranian ports and coastal areas. pic.twitter.com/oHSq4RhiVd April 17, 2026

Ο Τραμπ επίσης υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων του για την οικονομία από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025. Διαβεβαίωσε πως η οικονομία τα πάει περίφημα, «παρά τη μικρή παράκαμψη σε αυτή την αξιαγάπητη χώρα που τη λένε Ιράν». «Έπρεπε να το κάνουμε αυτό γιατί διαφορετικά, θα μπορούσαν να συμβούν άσχημα πράγματα», τόνισε.

Επίσης χαρακτήρισε τον αυξανόμενο πληθωρισμό «ψεύτικο», λόγω των τιμών των καυσίμων, οι οποίες, όπως έχει υποστηρίξει, θα επιστρέψουν σύντομα στα προπολεμικά επίπεδα.

Πηγή: skai.gr