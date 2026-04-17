Επιμέλεια: Rashi Shrivastava

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει μέρος της ζωής μας, διαδραματίζοντας ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, αναζητούμε πληροφορίες και εκφράζουμε ιδέες. Τον τελευταίο χρόνο, οι start-ups που πρωτοστατούν σε αυτή την αλλαγή έχουν συγκεντρώσει τεράστια ποσά από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων για να αναπτύξουν εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, όπως τα νομικά, η ανάπτυξη λογισμικού, ο τραπεζικός τομέας, ακόμη και η μουσική. Τρία χρόνια μετά την έναρξη της “φρενίτιδας” για την τεχνητή νοημοσύνη, οι start-ups αρχίζουν να αποδεικνύουν ότι μπορούν να μετατρέψουν φιλόδοξες ιδέες σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Αυτό είναι εμφανές στην όγδοη ετήσια λίστα “AI 50” του Forbes, που αναδεικνύει τις πιο πολλά υποσχόμενες ιδιωτικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Κολοσσοί όπως η OpenAI και η Anthropic συνεχίζουν να είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες στη λίστα, προσελκύοντας τεράστια ποσά από κορυφαίους επενδυτές της Silicon Valley και τεχνολογικούς γίγαντες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οδεύουν προς επιτυχημένες δημόσιες προσφορές (IPO). Οι δύο εταιρείες έχουν συγκεντρώσει από χρηματοδοτήσεις συνολικά 242,6 δισ. δολάρια, περίπου το 80% του συνολικού ποσού των 305,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν συγκεντρώσει οι εταιρείες στη φετινή λίστα AI 50. Η μαζική υιοθέτηση των εργαλείων τους έχει οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των εσόδων: στα τέλη Φεβρουαρίου, η OpenAI φέρεται να είχε ετήσια έσοδα άνω των 25 δισ. δολαρίων, ενώ στις αρχές Απριλίου η Anthropic ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της είχαν ξεπεράσει τα 30 δισ. δολάρια. Και με προϊόντα όπως το Claude Code της Anthropic και το Codex της OpenAI, τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης κυριαρχούν σε αγορές όπως αυτή του προγραμματισμού, όπου εταιρείες όπως η Cursor (αξίας 29,3 δισ. δολαρίων) πρέπει να καινοτομήσουν για να ανταγωνιστούν.

Δεν είναι οι μόνοι που εκπαιδεύουν μοντέλα: η εταιρεία Physical Intelligence, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έχει σηκώσει χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. δολαρίων για την εκπαίδευση βασικών μοντέλων για ρομπότ, συλλέγοντας δεδομένα από τηλεχειριστές που ελέγχουν ανθρωποειδή ρομπότ σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, όπως κουζίνες και υπνοδωμάτια. Η γαλλική startup Mistral πωλεί τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα της όχι μόνο σε μεγάλες εταιρείες όπως η Cisco, αλλά και σε ευρωπαϊκούς κυβερνητικούς φορείς, για τους οποίους οι τοπικές της ρίζες αποτελούν ένα νικηφόρο διαφοροποιητικό στοιχείο. Η startup τεχνητής νοημοσύνης Suno, με έδρα το Κέιμπριτζ, εισέρχεται σε έναν ολόκληρο δημιουργικό τομέα με τα μοντέλα δημιουργίας μουσικής της.

Η νεοεισερχόμενη στη λίστα Reflection, με αξία 8 δισ. δολαρίων, δημιουργεί επίσης μοντέλα ανοιχτού κώδικα για να ανταγωνιστεί κινεζικές εταιρείες όπως η DeepSeek. Είναι μία από τις συνολικά 20 νεοεισερχόμενες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Gamma, μιας εταιρείας δημιουργίας παρουσιάσεων τεχνητής νοημοσύνης αξίας 2,1 δισ. δολαρίων, η οποία ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια έσοδα με 50 υπαλλήλους. Νεοεισερχόμενη στη λίστα και η Chai Discovery, μιας startup δύο ετών αξίας 1,3 δισ. δολαρίων που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία νέων φαρμάκων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης φαρμάκων, αλλά και η Rogo με έδρα τη Νέα Υόρκη, της οποίας το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται από περίπου 25.000 τραπεζίτες και επενδυτές για την επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων.

Η Thinking Machine Labs της πρώην CTO της OpenAI, Mira Murati (με χρηματοδότηση 2 δισ. δολαρίων) και η World Labs της θρυλικής καθηγήτριας πληροφορικής του Στάνφορντ, Fei-Fei Li (η οποία επικεντρώνεται στη χωρική νοημοσύνη με χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. δολαρίων) συγκαταλέγονται στις τέσσερις εταιρείες υπό γυναικεία ηγεσία που περιλαμβάνονται στη λίστα. Στην ίδια κατηγορία και η Fireworks AI, η οποία αποτιμάται στα 4 δισ. δολάρια και βοηθά τους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση στα πιο πρόσφατα και προηγμένα μοντέλα χωρίς να ανησυχούν για το τεχνικό backend.

Το τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά τους τελευταίους 12 μήνες. Τρεις start-ups της λίστας AI 50 του 2025 εξαγοράστηκαν ή απορροφήθηκαν από τεχνολογικούς κολοσσούς: ο CEO και συνιδρυτής της Scale AI, Alexandr Wang, αποχώρησε για να ιδρύσει το εργαστήριο υπερνοημοσύνης της Meta· η startup τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk, xAI, εξαγοράστηκε από τη SpaceX, δημιουργώντας μια οντότητα αξίας 1,25 τρισ. δολαρίων· και η Google πλήρωσε 2,4 δισ. δολάρια για να προσλάβει τους συνιδρυτές της startup κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης Windsurf και να αποκτήσει άδεια χρήσης της τεχνολογίας της. Η startup κωδικοποίησης Cognition, αξίας 10 δισ. δολαρίων, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη λίστα AI 50 φέτος, εξαγόρασε το υπόλοιπο της Windsurf.

H λίστα

