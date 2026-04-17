Ώρα οι ΗΠΑ και το Ιράν να μετατρέψουν αυτή την εκεχειρία σε ειρήνη

Της συντακτικής ομάδας του Bloomberg

Ακόμη και καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν φλερτάρουν με την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, η κάθε πλευρά εμφανίζεται πεπεισμένη ότι μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο – και να αντέξει περισσότερο – από τον αντίπαλό της. Θα ήταν σοφότερο και για τις δύο να αποδεχτούν τους συμβιβασμούς που απαιτούνται για να τερματιστεί η σύγκρουσή τους.

Το τι ακριβώς εκτροχίασε τις μαραθώνιες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο – και αν όντως βρίσκονταν “σε απόσταση αναπνοής” από μια επιτυχή κατάληξη, όπως ισχυρίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν – παραμένει θολό. Αναφορές σε δημοσιεύματα υποδηλώνουν ότι τα κύρια σημεία τριβής αφορούσαν το αν το Ιράν θα ανέστελλε τον εμπλουτισμό ουρανίου για διάστημα έως και 20 ετών και αν θα παρέδιδε το απόθεμά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Παραμένει επίσης αβέβαιος ο βαθμός της προόδου που σημειώθηκε, αν σημειώθηκε, προς την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή στον περιορισμό του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν και της υποστήριξής του προς τρομοκρατικές ομάδες.Play Video

Και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι έχουν λόγους να παραμείνουν αμετακίνητες. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης – και πιστεύουν ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα οδηγήσει το καθεστώς σε κρίση. Αν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία και τις τσέπες των Αμερικανών συνεχίζει να αυξάνεται, υπάρχει ακόμα χρόνος για να υποχωρήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος δέχεται πιέσεις να κλείσει μια συμφωνία ισχυρότερη από εκείνες που πέτυχαν οι προκάτοχοί του, τόσο για να δικαιολογήσει την έναρξη του πολέμου όσο και για να κατευνάσει ορισμένους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ.

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί ηγέτες προφανώς πιστεύουν ότι μετά από χρόνια εξοντωτικών κυρώσεων και εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανοχή στον πόνο από τους αντιπάλους τους – ο αποκλεισμός, ακόμη και αν πετύχει, δεν είναι πιθανό να αναγκάσει σε γρήγορη συνθηκολόγηση. Οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν επίσης μια ατυχή τάση να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, παζαρεύοντας ατελείωτα για ένα μικρό επιπλέον πλεονέκτημα και στη συνέχεια εκπλήσσονται όταν οι συνομιλίες καταρρέουν. Το γεγονός ότι το καθεστώς είναι τώρα τόσο κατακερματισμένο μετά τα ισραηλινά πλήγματα θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερη μια συμφωνία στο εσωτερικό για δύσκολες παραχωρήσεις.

Και οι δύο χώρες οφείλουν να αξιολογήσουν τις δικές τους αδυναμίες εξίσου προσεκτικά με εκείνες των αντιπάλων τους. Οι ΗΠΑ πρέπει να βρουν έναν τρόπο να διασώσουν κάποια στρατηγικά κέρδη από αυτή την περιπέτεια. Μια επιστροφή στις μάχες θα εξαντλούσε περαιτέρω τα κρίσιμα αποθέματα πυραύλων, θα ανέβαζε τις τιμές της βενζίνης και θα έβλαπτε την οικονομία, θα αύξανε τον κίνδυνο στρατιωτικών απωλειών και θα αποσπούσε την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής από αναμφισβήτητα πιο σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις. Εν τω μεταξύ, εάν το ιρανικό καθεστώς ελπίζει να επιβιώσει, θα χρειαστεί πόρους για την ανασυγκρότηση, το τέλος της οικονομικής του απομόνωσης και ειρήνη με τους γείτονές του στον Περσικό Κόλπο.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή του συμβιβασμού θα έπρεπε να φαίνεται πολύ πιο ελκυστική. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα ζητήματα αμέσως. Κρίνοντας από τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την επιτυχία των πληγμάτων τους, οι πύραυλοι και οι πληρεξούσιοι του Ιράν θα έπρεπε να αποτελούν λιγότερο επείγουσα απειλή τώρα – το καθεστώς θα πρέπει τελικά να καταλήξει σε κάποιου είδους συνεννόηση με τους γείτονές του και για τα δύο ζητήματα, εάν θέλει να έχει τη σταθερότητα που απαιτείται για την ανοικοδόμηση. Ομοίως, τώρα που το Ιράν απέδειξε ότι μπορεί να μπλοκάρει την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, μπορεί θεωρητικά να χαλαρώσει αυτούς τους περιορισμούς – και θα πρέπει να το πράξει προτού οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό τους.

Το γεγονός ότι οι διπλωμάτες συζητούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα – οι Ιρανοί διαπραγματευτές φέρεται να πρότειναν να αναστείλουν τον εμπλουτισμό για τρία έως πέντε χρόνια αντί για 20 – υποδηλώνει ότι η εξεύρεση μιας μέσης οδού για το πυρηνικό πρόγραμμα θα έπρεπε να είναι επίσης εφικτή. Αν και το Ιράν λέει ότι είναι διατεθειμένο μόνο να αραιώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του σε λιγότερο επικίνδυνα επίπεδα, στο παρελθόν είχε στείλει στο εξωτερικό αποθέματα ως μέρος της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με τις ΗΠΑ. Προφανώς, μια τέτοια κίνηση δεν αποτελεί μοιραία προσβολή της εθνικής κυριαρχίας. Μια μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα πρέπει να είναι η επιστροφή των διεθνών επιθεωρητών, για την αποκατάσταση της πλήρους εποπτείας των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.



Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο με μεγαλεπήβολους και μη ρεαλιστικούς στόχους. Ο τερματισμός του θα απαιτήσει μια άλλη προσέγγιση.

