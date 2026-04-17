Ενημερώνεται το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Αθανασίου. Επηρεάζονται οι οδοί που περικλείονται με κόκκινο χρώμα στον συνημμένο χάρτη:

Δυτικά: Λεωφόρος Αγίου Αθανασίου

Λεωφόρος Αγίου Αθανασίου Ανατολικά: Οδός Δωδεκανήσου

Οδός Δωδεκανήσου Βόρεια: Οδοί Αντρέα Καρόλου και Αγίου Αμβροσίου (Νότια Βιομηχανικής Αγίου Αθανασίου)

Οδοί Αντρέα Καρόλου και Αγίου Αμβροσίου (Νότια Βιομηχανικής Αγίου Αθανασίου) Νότια: Λεωφόρος Κολωνακίου και Σπύρου Κυπριανού

Τα συνέργεια μας βρίσκονται ήδη εκεί για επιδιόρθωση της βλάβης.

Οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα 17/4/2026, μέχρι τις 16:00.