Ενημερώνεται το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Αθανασίου. Επηρεάζονται οι οδοί που περικλείονται με κόκκινο χρώμα στον συνημμένο χάρτη:
- Δυτικά: Λεωφόρος Αγίου Αθανασίου
- Ανατολικά: Οδός Δωδεκανήσου
- Βόρεια: Οδοί Αντρέα Καρόλου και Αγίου Αμβροσίου (Νότια Βιομηχανικής Αγίου Αθανασίου)
- Νότια: Λεωφόρος Κολωνακίου και Σπύρου Κυπριανού
Τα συνέργεια μας βρίσκονται ήδη εκεί για επιδιόρθωση της βλάβης.
Οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα 17/4/2026, μέχρι τις 16:00.