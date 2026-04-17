Η payabl., κορυφαίος πάροχος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, ανακοινώνει το λανσάρισμα του Click to Pay με τη Visa, μιας νέας λύσης πληρωμών που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εμπόρους να περιορίσουν τα εμπόδια στο checkout, να βελτιώσουν τα ποσοστά έγκρισης συναλλαγών και να προσφέρουν μια ταχύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία online πληρωμών.

Το Click to Pay αντικαθιστά τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων κάρτας με μια εμπειρία checkout που βασίζεται στο tokenization. Μόλις η κάρτα ενός πελάτη εγγραφεί στην υπηρεσία, οι αγορές μπορούν να ολοκληρώνονται με λίγα μόνο βήματα, χωρίς να απαιτείται εκ νέου εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ταχύτερο checkout, που προσεγγίζει την ευκολία των ανέπαφων πληρωμών στο φυσικό κατάστημα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Τα οφέλη για τους εμπόρους είναι μετρήσιμα. Σύμφωνα με τη Visa, το Click to Pay μπορεί να προσφέρει αύξηση έως και 11% στα ποσοστά έγκρισης συναλλαγών σε σύγκριση με τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων κάρτας, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της απάτης μέσω του network tokenization. Το ταχύτερο checkout βοηθά επίσης στη μείωση της εγκατάλειψης αγορών, ιδιαίτερα στο mobile περιβάλλον, όπου η πληκτρολόγηση των στοιχείων κάρτας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής.

Σχολιάζοντας το νέο λανσάρισμα, ο Breno Oliveira, Chief Product Officer της payabl., ανέφερε: «Στο online checkout, κάθε επιπλέον βήμα επηρεάζει αρνητικά το conversion. Το Visa Click to Pay αφαιρεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής τη στιγμή της αγοράς. Βοηθά τους εμπόρους να εγκρίνουν περισσότερες νόμιμες συναλλαγές, να περιορίζουν την έκθεσή τους στην απάτη και να προσφέρουν στους πελάτες την εμπειρία που ήδη αναμένουν».

Το Visa Click to Pay είναι διαθέσιμο μέσω του payabl. checkout, δίνοντας τη δυνατότητα στους εμπόρους να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία χωρίς πολυπλοκότητα στην ενσωμάτωση. Η λύση λειτουργεί σε όλες τις συσκευές και υποστηρίζει τις υφιστάμενες ροές ασφάλειας, περιλαμβανομένου του 3D Secure, όπου αυτό απαιτείται.

Ο Μιχάλης Ιωαννίδης, Country Manager της Visa Κύπρου, δήλωσε: «Οι καταναλωτές πλέον αναμένουν μια εμπειρία πληρωμών που να είναι προσωποποιημένη, εύχρηστη και απρόσκοπτη, είτε αγοράζουν έναν καφέ, είτε πραγματοποιούν online αγορές, είτε υποβάλλουν αίτηση για δάνειο. Το Visa Click to Pay ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες, καταργώντας την ανάγκη χειροκίνητης εισαγωγής των στοιχείων κάρτας και ενισχύοντας έτσι τόσο την ασφάλεια, όσο και τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή στις online πληρωμές με κάρτα. Με την υποστήριξη των network tokens, το Visa Click to Pay προσφέρει μια πιο ασφαλή και ομαλή διαδικασία συναλλαγής, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Σύμφωνα με δεδομένα του ευρωπαϊκού VisaNet, το Visa Click to Pay μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση έως και 4,5% στις πωλήσεις των εμπόρων, κάτι που μεταφράζεται σε πιθανή ετήσια ενίσχυση ύψους €51 δισ. στις πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ».

Η νέα αυτή κυκλοφορία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της payabl. για βελτιστοποίηση του checkout, με στόχο να βοηθήσει τους εμπόρους να ενισχύσουν το conversion, τα ποσοστά έγκρισης και την αξιοπιστία των πληρωμών τους σε κλίμακα. Το Click to Pay με τη Visa είναι πλέον διαθέσιμο για επιλέξιμους εμπόρους σε όλη την Ευρώπη.

Οι προσδοκίες γύρω από το checkout αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η σημασία μιας απρόσκοπτης εμπειρίας checkout ενισχύεται διαρκώς, καθώς οι προσδοκίες των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται. Σύμφωνα με την έκθεση State of European Checkouts της payabl., οι καταναλωτές αναφέρουν ως βασικούς λόγους επιλογής μιας μεθόδου πληρωμής την ταχύτητα (46%), την ευκολία (44%) και την ασφάλεια (41%). Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές, σε ποσοστό 53%, δηλώνουν ανοιχτοί στη χρήση νεότερων μεθόδων πληρωμής, ενώ σχεδόν οι μισοί, σε ποσοστό 48%, εμφανίζονται θετικοί στις one-click πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι η λύση υποστηρίζεται από ένα αξιόπιστο όνομα όπως η Visa.

Ο Breno Oliveira, Chief Product Officer της payabl., δήλωσε: «Το checkout δεν αποτελεί πλέον απλώς το τελευταίο στάδιο μιας συναλλαγής. Είναι κρίσιμο μέρος της συνολικής εμπειρίας του πελάτη. Η έρευνά μας δείχνει ότι το 43% των Ευρωπαίων καταναλωτών δεν επιστρέφει σε ένα site έπειτα από μια κακή εμπειρία checkout. Για τους εμπόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, αυτό μεταφράζεται άμεσα σε απώλεια πελατών και εσόδων».

