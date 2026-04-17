Δύο πιλότοι δέχτηκαν επίπληξη επειδή… νιαούριζαν και γαύγιζαν σε συχνότητα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ να διερευνά το περιστατικό που έγινε viral.

«Νιάου, νιάου», είπε ένας πιλότος, σύμφωνα με ένα απόσπασμα από την ηχογράφηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον. Ο άλλος πιλότος απαντά γαβγίζοντας, σύμφωνα με το απόσπασμα, το οποίο ηχογραφήθηκε στις 12 Απριλίου, όπως ανέφερε το ABC News.

«Πρέπει να φερθείτε επαγγελματικά», τους επιπλήττει κάποιος στην ίδια συχνότητα, ενώ εκείνοι συνεχίζουν να κάνουν ήχους ζώων. «Γι’ αυτό πετάτε ακόμα με RJ», τους επιπλήττει στη συνέχεια ο άλλος, αναφερόμενος σε ένα τζετ, με το οποίο πολλοί πιλότοι ξεκινούν την καριέρα τους.

Η FAA δήλωσε ότι απαγορεύει στους πιλότους να εμπλέκονται σε «μη απαραίτητες συνομιλίες» όταν βρίσκονται σε υψόμετρο κάτω των 10.000 ποδιών. «Οι συνομιλίες πρέπει να σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους. Η FAA διερευνά όλες τις περιπτώσεις όπου οι πιλότοι ενδέχεται να έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε κανονισμό», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της, σύμφωνα με την New York Post.

Ο Ντένις Τάτζερ, πιλότος και εκπρόσωπος της του συνδικάτου Allied Pilots που εκπροσωπεί τους πιλότους της American Airlines, δήλωσε ότι έχει ακούσει γαυγίσματα στο παρελθόν στη συχνότητα «φρουράς», η οποία προορίζεται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

«Οτιδήποτε μολύνει το κλίμα με φτηνό χιούμορ ή οποιαδήποτε μορφή φαρσών δεν γίνεται δεκτό και πρέπει να σταματήσει», δήλωσε στο ABC News.

Ο Στιβ Άμπραχαμ ο οποίος εργάστηκε ως ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Τζον Κένεντι της Νέας Υόρκης για 30 χρόνια, δήλωσε στο NBC ότι το να λέει κανείς αστεία είναι «ενάντια στους κανόνες», αλλά το παρομοίασε με το «να οδηγείς με 56 σε δρόμο με όριο τα 55. Ορισμένοι επαγγελματίες του κλάδου της αεροπορίας περιμένουν να είναι όλα απόλυτα τυπικά. Απλώς έκαναν ένα στιγμιαίο αστείο».

