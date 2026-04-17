Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητεί κοινό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων στην Ευρωζώνη, προειδοποιώντας ότι η τραπεζική ενοποίηση παραμένει σε αδιέξοδο και καλώντας κυβερνήσεις και τράπεζες να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Σε επίσημο δελτίο Τύπου, που εκδόθηκε με τη στήριξη όλων των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας τραπεζικής αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ ζητεί συγκεκριμένα βήματα για τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ώστε να αρθούν οι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών σε όλη την Ευρωζώνη.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ζώνη του ευρώ θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως ενιαία δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση, υπογραμμίζοντας ότι το κεφάλαιο και η ρευστότητα πρέπει να μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων.

Το αίτημα για κοινή προστασία των καταθέσεων

Η βασική επιδίωξη της ΕΚΤ είναι να ισχύει το ίδιο πλαίσιο προστασίας των καταθέσεων σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, χωρίς αποκλίσεις από εθνικό σύστημα σε εθνικό σύστημα.

Αυτό, στην πράξη, σημαίνει τη δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου εγγύησης καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι τη διατήρηση αποκλειστικά εθνικών μηχανισμών. Η πρόταση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης, η οποία παραμένει ημιτελής επί σειρά ετών.

Διασυνοριακές εξαγορές και πανευρωπαϊκές τράπεζες

Η ΕΚΤ ζητεί επίσης την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να περιορίζουν τις διασυνοριακές εξαγορές τραπεζών και τη δημιουργία μεγαλύτερων τραπεζικών σχημάτων με ευρωπαϊκή παρουσία.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που περιγράφεται, θα πρέπει να καταστεί ευκολότερη η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων και ρευστότητας μέσα σε έναν τραπεζικό όμιλο που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωζώνης.

Η κατεύθυνση αυτή ενισχύει την προοπτική για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά και για βαθύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, στοιχείο που η ΕΚΤ θεωρεί κρίσιμο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Απλοποίηση στα κεφαλαιακά μαξιλάρια

Σε ό,τι αφορά τα δεσμευμένα τραπεζικά κεφάλαια, η ΕΚΤ δεν εισηγείται χαλάρωση των δικλίδων ασφαλείας, αλλά προκρίνει απλοποίηση των κανόνων ώστε να περιοριστούν η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται τα πέντε κεφαλαιακά «μαξιλάρια» να περιοριστούν σε δύο: ένα σταθερό και ένα ευέλικτο. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε απλοποίηση του δείκτη μόχλευσης, με ελάχιστη απαίτηση κοντά στο 3% και με ενιαίο μαξιλάρι, το οποίο για τις μικρές τράπεζες θα μπορούσε να είναι ακόμη και μηδενικό.

Η ΕΚΤ αναφέρει ακόμη ότι η απαίτηση για ίδια κεφάλαια στις μικρές τράπεζες θα πρέπει να διαμορφώνεται κάτω από τα 5 δισ. ευρώ, επιδιώκοντας ένα πιο λειτουργικό και αναλογικό εποπτικό πλαίσιο.

Οι βασικές θέσεις της ΕΚΤ

Στη σύνοψη των προτάσεων που έχει καταθέσει στα αρμόδια όργανα, η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι η Ευρωζώνη πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως ενιαία δικαιοδοσία, με ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου και ρευστότητας εντός των τραπεζικών ομίλων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εμπόδια εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδη για την ολοκλήρωση και την επέκταση των διασυνοριακών τραπεζών, ενώ τονίζει ότι οι ανθεκτικές τράπεζες αποτελούν βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Τέλος, διαμηνύει ότι η επιδιωκόμενη απλοποίηση δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά να περιορίζει την υπερβολική πολυπλοκότητα του υφιστάμενου πλαισίου.

