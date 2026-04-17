Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δεν έχει διαπιστώσει μέχρι σήμερα φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων στα καύσιμα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διευθυντής της Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, τονίζοντας παράλληλα ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των φθηνότερων χωρών στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για αυξήσεις σε 22 πρατήρια χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση από τις εταιρείες τους, ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης ανέφερε ότι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση των τιμών των καυσίμων, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία, όπως είπε, καταγράφει σε καθημερινή βάση τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθούν τιμές υψηλότερες από εκείνες που δικαιολογούνται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Υπηρεσία θα υποβάλει τις σχετικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις για το θέμα, σημείωσε ότι η Υπηρεσία δεν σχολιάζει δηλώσεις από πλευρές που, όπως είπε, δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα των δεδομένων της αγοράς και δημιουργούν εντυπώσεις σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές εξακολουθούν να επιβαρύνονται από τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν καταγραφεί.

Η θέση της Κύπρου στην Ευρώπη

Ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης επανέλαβε ότι η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η ενεργειακή κρίση παραμένει σε εξέλιξη και συνεχίζει να απασχολεί τους Ευρωπαίους ηγέτες, λόγω των έντονων ανατιμήσεων που προκάλεσε ο πόλεμος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στο ΚΥΠΕ, με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τιμών για το 2026, η Κύπρος είναι η τρίτη φθηνότερη χώρα στην τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων και η πέμπτη φθηνότερη στην τιμή του πετρελαίου κίνησης.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ερωτηθείς γιατί δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη μείωση στις τιμές των πρατηρίων, παρά την πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την τελευταία εβδομάδα, ο διευθυντής της Υπηρεσίας εξήγησε ότι οι τιμές λιανικής δεν καθορίζονται από την τιμή του αργού πετρελαίου, αλλά από τις τιμές των διυλιστηρίων.

Όπως ανέφερε, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, στο διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, η τιμή διυλιστηρίου (Platts) για τη βενζίνη 95 αυξήθηκε κατά 55%, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης η αύξηση έφθασε στο 103,3%.

Για την ίδια περίοδο, οι τιμές στα πρατήρια κατέγραψαν αύξηση 21,4 σεντ το λίτρο για τη βενζίνη 95 και 45,3 σεντ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί τόσο τις τιμές των διυλιστηρίων όσο και τα φορτία που φθάνουν στην Κύπρο και διαμήνυσε ότι θα υπάρξει παρέμβαση εφόσον διαπιστωθεί ότι οι τιμές στην αγορά δεν δικαιολογούνται. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές δεν μεταφέρονται άμεσα από τη μία ημέρα στην άλλη στην εγχώρια αγορά.

Οι τιμές σήμερα και η επίπτωση του φόρου

Με βάση το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης 95 διαμορφώνεται σήμερα στο €1,528 το λίτρο, με χαμηλότερη τιμή €1,444 και υψηλότερη €1,599.

Αντίστοιχα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στο €1,863 το λίτρο, με φθηνότερη τιμή €1,747 και ακριβότερη €1,929.

Σε σύγκριση με τις μέσες τιμές που ίσχυαν πριν από τη μείωση του φόρου κατανάλωσης κατά 8,33 σεντ, καταγράφεται μείωση 6,5 σεντ το λίτρο στη βενζίνη 95 και 5,6 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς μέρος της επίδρασης του μέτρου έχει απορροφηθεί από τις μεταγενέστερες αυξήσεις.

Οι διαφορές μεταξύ πρατηρίων

Ερωτηθείς για τη διαφορά τιμών μεταξύ του φθηνότερου και του ακριβότερου πρατηρίου, που φθάνει τα 16 σεντ στη βενζίνη και τα 18 σεντ στο πετρέλαιο κίνησης, ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης ανέφερε ότι η αγορά λειτουργεί σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού και ότι κάθε πρατήριο εφαρμόζει τη δική του τιμολογιακή πολιτική.

Όπως είπε, οι μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές καταδεικνύουν ότι υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά, καλώντας τους καταναλωτές να επιλέγουν τα πρατήρια που προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές.